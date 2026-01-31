Germersheim – Christa Betzer nach fast 40 Jahren am Goethe-Gymnasium Germersheim in den Ruhestand verabschiedet



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit herzlichem Dank und großer Wertschätzung hat Landrat Martin Brandl Christa Betzer in den

Ruhestand verabschiedet.

Die langjährige Schulsekretärin des Goethe-Gymnasiums Germersheim

war seit 1986 an der Schule tätig und galt dort als „gute Seele“ des Hauses. „Mit Christa Betzer geht

eine Institution in Rente“, sagte Brandl während der Verabschiedung. „Sie hat über Jahrzehnte

hinweg viele Schulleitungen begleitet und mit ihrem Engagement, ihrer Tatkraft und ihrem

Organisationstalent die Schule am Laufen gehalten.“ Für den Landrat war die Verabschiedung auch

ein persönlicher Moment – er selbst besuchte einst das Goethe-Gymnasium.

Ihre berufliche Laufbahn begann Christa Betzer 1980 als Verwaltungsangestellte bei der

Kreisverwaltung Germersheim. Nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau 1977 und einer Phase als

Schreibkraft ab 1985 übernahm sie 1986 das Schulsekretariat am Goethe-Gymnasium, das sie bis zu

ihrem Ruhestand mit großer Hingabe führte.

„Ich habe es immer gern gemacht und würde es sofort wieder tun“, sagte Betzer bei ihrer

Verabschiedung. „Ich werde die vielen jungen Leute vermissen – aber dafür bleibt nun mehr Zeit für

meine Enkel.“ In den letzten vier Jahrzehnten habe sich vieles verändert, erzählte sie, vor allem bei

Eltern und Schülern, „aber die Freude an der Arbeit ist geblieben“.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 31. Januar 2026, 12:06