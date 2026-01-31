Germersheim – Christa Betzer nach fast 40 Jahren am Goethe-Gymnasium Germersheim in den Ruhestand verabschiedet

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit herzlichem Dank und großer Wertschätzung hat Landrat Martin Brandl Christa Betzer in den
Ruhestand verabschiedet.
Die langjährige Schulsekretärin des Goethe-Gymnasiums Germersheim
war seit 1986 an der Schule tätig und galt dort als „gute Seele“ des Hauses. „Mit Christa Betzer geht
eine Institution in Rente“, sagte Brandl während der Verabschiedung. „Sie hat über Jahrzehnte
hinweg viele Schulleitungen begleitet und mit ihrem Engagement, ihrer Tatkraft und ihrem
Organisationstalent die Schule am Laufen gehalten.“ Für den Landrat war die Verabschiedung auch
ein persönlicher Moment – er selbst besuchte einst das Goethe-Gymnasium.
Ihre berufliche Laufbahn begann Christa Betzer 1980 als Verwaltungsangestellte bei der
Kreisverwaltung Germersheim. Nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau 1977 und einer Phase als
Schreibkraft ab 1985 übernahm sie 1986 das Schulsekretariat am Goethe-Gymnasium, das sie bis zu
ihrem Ruhestand mit großer Hingabe führte.
„Ich habe es immer gern gemacht und würde es sofort wieder tun“, sagte Betzer bei ihrer
Verabschiedung. „Ich werde die vielen jungen Leute vermissen – aber dafür bleibt nun mehr Zeit für
meine Enkel.“ In den letzten vier Jahrzehnten habe sich vieles verändert, erzählte sie, vor allem bei
Eltern und Schülern, „aber die Freude an der Arbeit ist geblieben“.
Quelle: Kreisverwaltung Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 31. Januar 2026, 12:06