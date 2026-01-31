Frankenthal wird närrisch: Altweiber-Fasnacht mit den Schorleschubsern!

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Die KG Schorleschubser e.V., Frankenthals jüngster Karnevalverein, lädt alle Jecken zur traditionellen Altweiber-Fasnacht am schmutzigen Donnerstag, 12. Februar, ein. Die Schorleschubser haben das erste Frauenkomitee mit Männerbalett in der Pfalz und Kurpfalz.

Los geht’s um 11:11 Uhr mit dem spektakulären Sturm auf das Rathaus: Die Narren übernehmen symbolisch die Macht und schneiden der Stadtspitze die Krawatten ab – ein Ereignis voller Spaß und Karnevalslaune!

Am Abend öffnet ab 19:11 Uhr die große Altweiber-Feier in der Tanzschule TIF (Neumayerring 43, 67227 Frankenthal). DJ Dennis sorgt mit einem Mix aus Party- und Fastnachtshits für ausgelassene Stimmung.

Höhepunkte des Abends sind das mitreißende Männerballett der Schorleschubser – Premiere in Pfalz und Kurpfalz – sowie die bekannte Travestiekünstlerin Viola Varell®, die das Publikum mit Charme und Showtalent begeistert.

️ Tickets gibt es im Vorverkauf für 9,99 € direkt in der Tanzschule TIF oder online unter www.schorleschubser.de. An der Abendkasse kosten sie 13 €.

Natürlich sind auch Männer herzlich willkommen – traditionell gerne in Frauenkleidern, wie es die Altweiber-Fastnacht verlangt!

Die KG Schorleschubser e.V. freut sich auf zahlreiche Gäste und eine unvergessliche Nacht voller Spaß, Musik und närrischer Premieren in Frankenthal.

Quelle: KG Schorleschubser e.V.

Foto: Archiv mrn-news.de, Schorleschubser 2025

Zuletzt aktualisiert am 31. Januar 2026, 02:47