Frankenthal / Meztropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Jahreswechsel hat die Stadt Frankenthal den Prozess zur Entwicklung einer neuen Stadtmarke offiziell gestartet. Ziel ist es, erstmals eine professionelle, übergreifende Dachmarke zu erarbeiten, die Identität, Haltung und Zukunftsbild der Stadt bündelt und nach innen wie außen Orientierung gibt.

Im Rahmen eines zweistufigen Ausschreibungsverfahrens wurde im Dezember die Agentur „Markenmut“ aus Trier beauftragt. Der erfahrene Partner für kommunale Markenprozesse hat unter anderem Logo und Corporate Design der Städte Trier und Rheinbach entwickelt und zeigt sich verantwortlich für die Kampagne „Worms wird WOW!“. Markenmut hat seine Arbeit im Januar aufgenommen und wird die Stadt Frankenthal in den kommenden Monaten von der Analyse über Beteiligungsformate bis hin zur Markeneinführung begleiten.

„Eine starke Stadtmarke ist mehr als ein Logo, sie erzählt eine gemeinsame Geschichte: Wer wir sind, was uns verbindet und wohin wir wollen. Vor allem hilft sie, klarer und verständlicher zu kommunizieren: Bürgerinnen und Bürger sollen auf den ersten Blick erkennen, was zu Frankenthal gehört und was für sie relevant ist. Wenn Menschen sich darin wiederfinden, entstehen Identifikation, Stolz und Vertrauen. Genau das ist die Grundlage für eine lebendige Stadt, für Zusammenhalt und für eine positive Entwicklung Frankenthals“, betont Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Neben den Bürgerinnen und Bürgern richtet sich die neue Stadtmarke gezielt auch an externe Zielgruppen: Unternehmen und Investoren sollen Frankenthal als attraktiven, verlässlichen und zukunftsorientierten Standort wahrnehmen, Fachkräfte als lebenswerte Stadt mit Perspektiven für Arbeit und Familie und Gäste als offenen, vielfältigen Ort mit eigenständigem Profil und hoher Aufenthaltsqualität.

Der gesamte Prozess ist bewusst offen und beteiligungsorientiert angelegt. Frankenthalerinnen und Frankenthaler können ihre Sichtweisen, Ideen und Erwartungen einbringen. Unter anderem kommt dabei eine neue, digitale Bürgerbeteiligungsplattform zum Einsatz, die zeitnah an den Start geht.

Die Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung koordiniert gemeinsam mit der Pressestelle, dem Bereich Bildung, Kultur und Sport sowie Vertretern des Stadtkonzerns den Prozess, der die Erarbeitung einer Stadtmarke als langfristiges Fundament für Kommunikation, Standortprofil und Stadtentwicklung zum Ziel hat – damit Frankenthal nach innen stärker zusammenwächst und nach außen stringent, modern und selbstbewusst auftritt.

Die Stadt wird in den kommenden Wochen über erste Beteiligungsformate und konkrete Mitmachmöglichkeiten informieren.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 31. Januar 2026, 02:43