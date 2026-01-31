Frankenthal – Baumpflanzungen im Ostpark haben begonnen: 64 neue klimaresiliente Bäume vergrößern die Artenvielfalt und erhöhen die Aufenthaltsqualität



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal hat mit den angekündigten Baumpflanzungen im Ostpark

begonnen.

Insgesamt werden derzeit 64 klimaresiliente Bäume im gesamten Parkgebiet gepflanzt. Sie ersetzen überwiegend Bäume, die in den vergangenen

Jahren aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden mussten, und bilden

einen zentralen Baustein der ökologischen Aufwertung des Ostparks im Rahmen des

Förderprogramms „Kommunale Investitionen in Klimaschutz und Innovation“ (KIPKI).

Im gesamten Stadtgebiet werden derzeit rund 150 Bäume gepflanzt, 31 weitere

folgen im Norden der Stadt im Laufe der nächsten Wochen.

Vielfältige, zukunftsfähige Baumarten

Bei der Auswahl der Baumarten wurde großer Wert auf Klimaresilienz, Artenvielfalt

und eine langfristig stabile Entwicklung des Baumbestands gelegt. Gepflanzt werden

unter anderem Eisenholzbaum, Feld-Ahorn, Hopfenbuche, Ungarische Eiche, Silber-

Linde „Brabant“, Zerreiche, Japanische Zelkowe, Südlicher Zürgelbaum, Weiß-

Esche, Wollapfel sowie weitere robuste und trockenheitsverträgliche Arten.

Die neue Baumgeneration ist besser an trocken-heiße Sommer, längere

Hitzeperioden und veränderte Niederschlagsmuster angepasst und leistet damit

einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung im Stadtgebiet.

Die Pflanzungen erfolgen verteilt über den gesamten Ostpark. Unter anderem

werden entlang des Verbindungsweges zwischen Mannheimer Straße und Ostring

neue Bäume gesetzt. Auch die Baumreihe auf der großen Wiese wurde gezielt an

den vorhandenen Altbaumbestand angepasst, um ein harmonisches Gesamtbild und

eine ausgewogene Altersstruktur zu erreichen.

Teil eines langfristigen Entwicklungskonzepts

Die Baumpflanzungen sind Teil eines umfassenden Entwicklungskonzepts für den

Ostpark. Bereits seit 2023 wird der Park schrittweise ökologisch aufgewertet. Neben

der Erneuerung des Baumbestands gehören dazu die Bekämpfung invasiver Arten,

die Auflösung dichter, schlecht einsehbarer Gehölzstrukturen („Angsträume“), neue

Stauden- und Wiesenflächen sowie die Entsiegelung von Asphaltflächen.

Die Planung erfolgt durch das beauftragte Landschaftsplanungsbüro Schuler und

Winz aus Balingen. Ab 2026 beginnt die Entwicklungspflege für die Pflanzungen, die

bis Oktober 2030 vorgesehen ist. So wird sichergestellt, dass die jungen Bäume gut

anwachsen und sich langfristig zu einem stabilen, artenreichen Baumbestand

entwickeln.

Nächste Schritte: Umgestaltung des Nachtweidewegs

Ein weiterer Schritt ist die Entsiegelung alter Asphaltflächen im kleinen Ostpark

neben dem Betriebsgelände des EWF. Hier entstehen künftig blütenreiche

Wiesenflächen mit heimischen Arten – ein Gewinn für Natur, Klima und Erholung. Die

Umgestaltung der Parkeingänge am Nachtweideweg verbessert zugleich die

Erreichbarkeit und die Verkehrssicherheit für Besucherinnen und Besucher, die zu

Fuß oder mit dem Rad kommen. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2026, der Abschluss

bis Juni 2026 vorgesehen.

Installiert wird außerdem ein Trinkwasserbrunnen, gefördert über das

Landesprogramm „Trinkwasserbrunnen für Rheinland-Pfalz“ und umgesetzt durch

die Stadtwerke Frankenthal. Darüber hinaus werden mit Mitteln aus der

Bürgerstiftung Maßnahmen zur Schaffung von Bewegungs- und Sportangeboten im

Park durchgeführt, um die Freizeitqualität weiter zu erhöhen.

Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger

Mit den neuen Bäumen gewinnt der Ostpark deutlich an Aufenthaltsqualität.

Schattenspendende Baumstandorte, bessere Einsehbarkeit der Parkräume und eine

klare Wegeführung erhöhen sowohl das Sicherheitsempfinden als auch die

Nutzbarkeit für Spaziergängerinnen, Radfahrende, Familien und ältere Menschen.

Anregungen aus der Bürgerschaft – unter anderem aus einem Bürgerspaziergang im

November 2023 sowie aus der Beteiligung des Seniorenbeirats und des Beirats für

Menschen mit Behinderungen – sind in die Planung eingeflossen.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer: „Mit den Baumpflanzungen im Ostpark setzen

wir ein sichtbares Zeichen für Klimaschutz, Sicherheit und Lebensqualität. Der neue

Baumbestand macht den Park widerstandsfähiger gegen den Klimawandel und

zugleich attraktiver für alle Frankenthalerinnen und Frankenthaler.“

Finanzierung

Der KIPKI-Förderrahmen von 500.000 Euro wird vollständig ausgeschöpft. Kosten für

Boden- und Kampfmitteluntersuchungen sowie ergänzende Maßnahmen trägt die

Stadt aus eigenen Mitteln.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 31. Januar 2026, 12:00