Frankenthal – Baumpflanzungen im Ostpark haben begonnen: 64 neue klimaresiliente Bäume vergrößern die Artenvielfalt und erhöhen die Aufenthaltsqualität

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal hat mit den angekündigten Baumpflanzungen im Ostpark
begonnen.
Insgesamt werden derzeit 64 klimaresiliente Bäume im gesamten Parkgebiet gepflanzt. Sie ersetzen überwiegend Bäume, die in den vergangenen
Jahren aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden mussten, und bilden
einen zentralen Baustein der ökologischen Aufwertung des Ostparks im Rahmen des
Förderprogramms „Kommunale Investitionen in Klimaschutz und Innovation“ (KIPKI).
Im gesamten Stadtgebiet werden derzeit rund 150 Bäume gepflanzt, 31 weitere
folgen im Norden der Stadt im Laufe der nächsten Wochen.
Vielfältige, zukunftsfähige Baumarten
Bei der Auswahl der Baumarten wurde großer Wert auf Klimaresilienz, Artenvielfalt
und eine langfristig stabile Entwicklung des Baumbestands gelegt. Gepflanzt werden
unter anderem Eisenholzbaum, Feld-Ahorn, Hopfenbuche, Ungarische Eiche, Silber-
Linde „Brabant“, Zerreiche, Japanische Zelkowe, Südlicher Zürgelbaum, Weiß-
Esche, Wollapfel sowie weitere robuste und trockenheitsverträgliche Arten.
Die neue Baumgeneration ist besser an trocken-heiße Sommer, längere
Hitzeperioden und veränderte Niederschlagsmuster angepasst und leistet damit
einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung im Stadtgebiet.
Die Pflanzungen erfolgen verteilt über den gesamten Ostpark. Unter anderem
werden entlang des Verbindungsweges zwischen Mannheimer Straße und Ostring
neue Bäume gesetzt. Auch die Baumreihe auf der großen Wiese wurde gezielt an
den vorhandenen Altbaumbestand angepasst, um ein harmonisches Gesamtbild und
eine ausgewogene Altersstruktur zu erreichen.
Teil eines langfristigen Entwicklungskonzepts
Die Baumpflanzungen sind Teil eines umfassenden Entwicklungskonzepts für den
Ostpark. Bereits seit 2023 wird der Park schrittweise ökologisch aufgewertet. Neben
der Erneuerung des Baumbestands gehören dazu die Bekämpfung invasiver Arten,
die Auflösung dichter, schlecht einsehbarer Gehölzstrukturen („Angsträume“), neue
Stauden- und Wiesenflächen sowie die Entsiegelung von Asphaltflächen.
Die Planung erfolgt durch das beauftragte Landschaftsplanungsbüro Schuler und
Winz aus Balingen. Ab 2026 beginnt die Entwicklungspflege für die Pflanzungen, die
bis Oktober 2030 vorgesehen ist. So wird sichergestellt, dass die jungen Bäume gut
anwachsen und sich langfristig zu einem stabilen, artenreichen Baumbestand
entwickeln.
Nächste Schritte: Umgestaltung des Nachtweidewegs
Ein weiterer Schritt ist die Entsiegelung alter Asphaltflächen im kleinen Ostpark
neben dem Betriebsgelände des EWF. Hier entstehen künftig blütenreiche
Wiesenflächen mit heimischen Arten – ein Gewinn für Natur, Klima und Erholung. Die
Umgestaltung der Parkeingänge am Nachtweideweg verbessert zugleich die
Erreichbarkeit und die Verkehrssicherheit für Besucherinnen und Besucher, die zu
Fuß oder mit dem Rad kommen. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2026, der Abschluss
bis Juni 2026 vorgesehen.
Installiert wird außerdem ein Trinkwasserbrunnen, gefördert über das
Landesprogramm „Trinkwasserbrunnen für Rheinland-Pfalz“ und umgesetzt durch
die Stadtwerke Frankenthal. Darüber hinaus werden mit Mitteln aus der
Bürgerstiftung Maßnahmen zur Schaffung von Bewegungs- und Sportangeboten im
Park durchgeführt, um die Freizeitqualität weiter zu erhöhen.
Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger
Mit den neuen Bäumen gewinnt der Ostpark deutlich an Aufenthaltsqualität.
Schattenspendende Baumstandorte, bessere Einsehbarkeit der Parkräume und eine
klare Wegeführung erhöhen sowohl das Sicherheitsempfinden als auch die
Nutzbarkeit für Spaziergängerinnen, Radfahrende, Familien und ältere Menschen.
Anregungen aus der Bürgerschaft – unter anderem aus einem Bürgerspaziergang im
November 2023 sowie aus der Beteiligung des Seniorenbeirats und des Beirats für
Menschen mit Behinderungen – sind in die Planung eingeflossen.
Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer: „Mit den Baumpflanzungen im Ostpark setzen
wir ein sichtbares Zeichen für Klimaschutz, Sicherheit und Lebensqualität. Der neue
Baumbestand macht den Park widerstandsfähiger gegen den Klimawandel und
zugleich attraktiver für alle Frankenthalerinnen und Frankenthaler.“
Finanzierung
Der KIPKI-Förderrahmen von 500.000 Euro wird vollständig ausgeschöpft. Kosten für
Boden- und Kampfmitteluntersuchungen sowie ergänzende Maßnahmen trägt die
Stadt aus eigenen Mitteln.
