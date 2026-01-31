Bellheim – Kabeldiebstahl



Bellheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:35 Uhr, kam es zu möglichen Vorbereitungshandlungen für einen Diebstahl auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet Bellheim.

Der Firmeninhaber konnte hierbei mittels Überwachungstechnik beobachten, wie eine männliche Person zwischen 20 und 30 Jahren mit einer weißen Jacke, Bart und braunem Haar über den Zaun auf das Gelände kletterte und sich dort für eine Weile aufhielt. Als sich der Geschädigte daraufhin zu seiner Firma begab, hatte der Mann die Örtlichkeit bereits wieder verlassen. Bereits zwei Tage zuvor wurden ca. 300 kg Elektrokabel vom Firmengelände entwendet.

In hiesigem Fall kam es zu keinem weiteren Diebstahl. Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen erscheint wahrscheinlich. Ermittlungen wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch wurden eingeleitet Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 31. Januar 2026, 12:08