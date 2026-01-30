Worms – Museumskids: Mit „museum live“ kreativ durchs Jahr im Museum der Stadt im Andreasstift

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Workshopangebote für Kinder ab Januar 2026 im Museum Andreasstift.

Mit einer Reihe bunter und fantasievoller Workshops startet „museum live“, das museumspädagogische Programm der Wormser Museen, ins neue Jahr. Die Museumskids-Termine von Januar bis März richten sich an Kinder zwischen 7 und 12 Jahren und laden dazu ein, kreativ zu arbeiten und saisonale Themen aufzugreifen. Den Auftakt macht der Workshop „Karnevalszauber“ am 31. Januar. Passend zur närrischen Zeit gestalten die Kinder Hüte für Hexen und Magier. Weiter geht es am 28. Februar mit dem Thema „Winterzauber und Neuanfänge“. Dabei basteln die Teilnehmenden ihre eigene Zeitkapsel und überlegen, welche Gegenstände, Bilder oder Botschaften sie für die Zukunft festhalten möchten. Am 28. März folgt der Workshop „Frühlingserwachen“, bei dem ein kreatives Mitmachangebot rund um Ostern und den Frühling im Mittelpunkt steht. Die Workshops finden jeweils samstags von 11 bis 12.30 Uhr im Museum Andreasstift, am Weckerlingplatz 7 in Worms statt. Die Kosten betragen 5 Euro pro Kind. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine frühzeitige Anmeldung per E-Mail an museumsvermittlung@worms.de oder telefonisch unter 06241 853-4120 gebeten. Der Workshop findet ab einer Mindestanzahl von 3 Teilnehmern statt.

Hintergrund: museum live

Das Programm „museum live“ bietet das ganze Jahr über kreative und lehrreiche Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Neben Bastel-Workshops gehören auch Ferienspiele und Kindergeburtstage zum vielfältigen Angebot der Wormser Museen. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.museumlive.de.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:32