Wörrstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Nachmittag des 27.01.2026 stellten Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes der VG Wörrstadt bei einem Flutgraben bei Schornsheim blau verfärbtes Wasser fest. Eine Gefährdung für fließendes Gewässer oder das Kanalsystem bestand zu keiner Zeit. Vertreter der zuständigen Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung Alzey-Worms sowie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde erschienen vor Ort. Durch die Freiwillige Feuerwehr Wörrstadt wurden Proben des verunreinigten Wassers entnommen und das verunreinigte Wasser abgepumpt. Hierbei wurde sie durch Gefahrstoffzüge der Fa. Röhm sowie der Freiwilligen Feuerwehr Alzey und der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen unterstützt. Erste Stoffanalysen ergaben bisher keinen Hinweis auf bekannte umweltschädigende Stoffe. Weitere Untersuchungen liegen derzeit in der Zuständigkeit der unteren Wasserbehörde.

Am Abend des 29.01.2026 wurde eine weitere Wasserverunreinigung bei einem Bachlauf nahe der K20 bei Gau-Weinheim festgestellt. Hier wurden augenscheinlich mehrere Autoreifen illegal im Bachlauf entsorgt. Neben den Reifen konnte eine schwarze, dickflüssige Substanz im Gewässer festgestellt werden. Auch hier waren Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes der VG Wörrstadt vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Wörrstadt entnahm hier ebenfalls Proben und säuberte den Bachlauf. Eine Analyse der Proben steht derzeit noch aus. Die Ermittlungen dauern an.

In beiden Fällen liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeiinspektion Alzey

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 17:18