Wiesloch – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und erheblichem Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine leichtverletzte Fußgängerin und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Wiesloch. Ein 55-jähriger Mann war gegen 15:30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Gerbersruhstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Ringstraße wollte er nach links in die Schwetzinger Straße abbiegen. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand verlor er aufgrund nicht an die Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er frontal gegen eine massive Straßenlaterne, an der auch ein Verkehrszeichen angebracht war. Der Mast wurde durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen, und Teile der Laterne wurden mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Ein Teil traf eine 58-jährige Passantin, die dadurch leichte Verletzungen an Hüfte und Oberschenkel erlitt. Sie wurde vor Ort von einem Ersthelfer in eine nahegelegene Arztpraxis begleitet. Auch der Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiteres Teil des Mastes traf die Schaufensterscheiben und die Fassade einer nahegelegenen Bäckerei und beschädigte diese. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern an.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 14:40