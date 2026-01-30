Viernheim – Jugendförderung: Basketball, Beats und Begeisterung – „Streetball at Night with Music“ – Einladung an alle Basketballfans aus Viernheim und Umgebung

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn Körbe fallen und Beats in der Halle für Stimmung sorgen, dann ist es wieder Zeit für „Streetball at Night“: Am Samstag, 21. Februar, verwandelt sich die Waldsporthalle, Industriestraße 38, von 17:00 bis 23:30 Uhr erneut in ein sportliches Zentrum voller Energie, Musik und Miteinander. Die städtische Jugendförderung lädt bereits zum dritten Mal alle basketballbegeisterten Kinder und Jugendlichen aus der Region zu diesem besonderen Sportabend ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht nicht allein der sportliche Wettkampf, sondern vor allem das Miteinander. „Wir wollen Jugendlichen eine Plattform bieten, ihre Talente zu zeigen, sich zu begegnen und in entspannter Atmosphäre auszutauschen“, so die Veranstalter. Teamgeist, Fairplay und Spielspaß sind dabei genauso wichtig wie ein gelungener Korbwurf.

Wer kann mitmachen?

Teilnehmen können alle basketballbegeisterten Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 21 Jahren. Gespielt wird in zwei Altersgruppen im 3-gegen-3-Modus auf einen Korb – ganz ohne Schiedsrichter, dafür mit dem klaren Fokus auf Fair Play. Ein Team besteht aus drei bis fünf Personen. Die Teilnahmegebühr liegt bei fünf Euro pro Team. Anmeldeschluss ist der 16. Februar. Für zusätzliche Motivation sorgen attraktive Preise, auf die sich die besten Teams freuen dürfen. Auch für Zuschauer lohnt sich der Besuch: Für zwei Euro Eintritt gibt es nicht nur spannenden Streetball-Sport zu sehen, sondern auch ein musikalisches Rahmenprogramm vom Feinsten. Ein professioneller DJ sorgt mit einem Mix aus Rap- und Hip-Hop-Sounds für die passende Atmosphäre. Und auch der kleine Hunger kommt nicht zu kurz: Snacks und Getränke gibt es aus der mobilen Küche sowie vom „Kochtreff Ost“.

Die Organisatoren aus dem offenen Jugendtreff „Basketball AG“ konnten bereits lokale Unterstützer finden, die sich während der Veranstaltung engagieren oder eine Spende geben wollen. Weitere Helfer und Engagierte sowie Geld- oder Sachspenden – ob von Unternehmen oder aus der Bürgerschaft – sind jederzeit herzlich willkommen. „Streetball at Night“ wird von und mit Jugendlichen aus Projekten der städtischen Jugendförderung gestaltet und durchgeführt. Begleitet wird die Veranstaltung vom Verein Förderband e. V., dem Polizeipräsidium Südhessen mit der Polizeistation Viernheim und dem Freiwilligen Polizeidienst sowie von der Basketballabteilung des TSV Amicitia 1906/09 e. V.

Anmeldung und Kontakt

Das Anmeldeformular gibt es über den Instagram-Account der Jugendförderung unter @jufoe.viernheim, auf der ViernheimApp oder über die städtische Homepage www.viernheim.de/streetballatnight. Für weitere Informationen und Anmeldungen stehen die Stadtteilbüros zur Verfügung. Stadtteilbüro Ost: Lars Precht, Telefon: 06204/988183, E-Mail: lars.prechtl@viernheim.de. Stadtteilbüro West und Mitte: Tobias Mandel, Telefon: 0176/2158575, E-Mail: tobias.mandel@viernheim.de oder direkt bei René Ringhof, dem Basketballtrainer des offenen Basketball-Treffs, der jeden Dienstag und Donnerstag von 15:30 bis 17 Uhr in der Sporthalle der Friedrich-Fröbel-Schule beziehungsweise in der Alexander-von-Humboldt-Sporthalle im Rahmen der „Basketball AG“ stattfindet. Hier besteht auch die Möglichkeit, sich gezielt auf das Turnier vorzubereiten – einfach vorbeikommen!

Quelle

Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:29