Speyer – FDP lädt zum Europa-Dialog mit Svenja Hahn, MdEP

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Wo steht die Europäische Union heute? Wie soll es weitergehen? Und welche Chancen und Herausforderungen liegen vor uns? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine öffentliche Veranstaltung der FDP Speyer am Donnerstag, 12. Februar 2026, um 16:00 Uhr im Restaurant Rentschlers, Rheinallee 4, 67346 Speyer.

Als Gastrednerin begrüßt die FDP Speyer Svenja Hahn, Mitglied des Europäischen Parlaments. Die Europaabgeordnete wird aktuelle Entwicklungen in der EU einordnen und ihre Perspektiven für die Zukunft Europas vorstellen. Im Anschluss haben alle Gelegenheit, Fragen zu stellen und in den direkten Austausch zu gehen. „Europa steht vor großen Aufgaben – von wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit über Sicherheit bis hin zu Freiheit und Demokratie. Uns ist wichtig, diese Themen vor Ort zu diskutieren und Bürgerinnen und Bürger aktiv einzubeziehen“, erklärt Bianca Hofmann, FDP-Kreisvorsitzende,

Die Veranstaltung richtet sich an alle politisch Interessierten.

Termin: Donnerstag, 12. Februar 2026, 16:00 Uhr

Ort: Restaurant Rentschlers, Rheinallee 4, 67346 Speyer

Die FDP Speyer freut sich auf einen spannenden Dialog und zahlreiche Gäste

Quelle: FDP Speyer

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 07:08