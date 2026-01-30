Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 8. Februar, 10 Uhr, feiert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann eine Bischofsmesse im Speyerer Dom. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wird Domdekan und Domkustos Dr. Christoph Maria Kohl, der sich seit dem 1. Januar im Ruhestand befindet, offiziell aus seinem Amt verabschiedet. Er wird im Gottesdienst die Predigt halten. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Bürgermeisterin Monika Kabs sowie zahlreiche Mitglieder der Stadtgesellschaft und Gremienvertreter werden diesen Gottesdienst ebenso mitfeiern wie Mitglieder des Allgemeinen Geistlichen Rates und Mitarbeiter des Domkapitels. Die Dommusik gestaltet den Gottesdienst musikalisch mit dem Mädchenchor, den Domsingknaben und dem Domchor. Neben Gregorianik erklingt Musik von John Rutter, Christopher Tambling, Josef Gabriel Rheinberger, Christian M. Heiß und Edward Elgar. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.

Sonntag, 8. Februar 2026 | 5. Sonntag im Jahreskreis

10:00 Uhr – Bischofsmesse

mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

zur Verabschiedung von Domdekan und Domkustos Dr. Christoph Maria Kohl

Mädchenchor, Domsingknaben, Domchor

John Rutter: Kyrie aus Missa brevis

Christopher Tambling: Gloria aus Missa brevis in B

Josef Gabriel Rheinberger: Sanctus aus Missa in A-Dur

Christian M. Heiß: Agnus Dei aus Missa piccola

Edward Elgar: Ave verum corpus

Gregorianik: Introitus „Venite adoremus Deum“

Liedsätze von Schütz und Schroeder

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 13:47