Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 8. Februar, 10 Uhr, feiert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann eine Bischofsmesse im Speyerer Dom. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wird Domdekan und Domkustos Dr. Christoph Maria Kohl, der sich seit dem 1. Januar im Ruhestand befindet, offiziell aus seinem Amt verabschiedet. Er wird im Gottesdienst die Predigt halten. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Bürgermeisterin Monika Kabs sowie zahlreiche Mitglieder der Stadtgesellschaft und Gremienvertreter werden diesen Gottesdienst ebenso mitfeiern wie Mitglieder des Allgemeinen Geistlichen Rates und Mitarbeiter des Domkapitels. Die Dommusik gestaltet den Gottesdienst musikalisch mit dem Mädchenchor, den Domsingknaben und dem Domchor. Neben Gregorianik erklingt Musik von John Rutter, Christopher Tambling, Josef Gabriel Rheinberger, Christian M. Heiß und Edward Elgar. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.
Sonntag, 8. Februar 2026 | 5. Sonntag im Jahreskreis
10:00 Uhr – Bischofsmesse
mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
zur Verabschiedung von Domdekan und Domkustos Dr. Christoph Maria Kohl
Mädchenchor, Domsingknaben, Domchor
John Rutter: Kyrie aus Missa brevis
Christopher Tambling: Gloria aus Missa brevis in B
Josef Gabriel Rheinberger: Sanctus aus Missa in A-Dur
Christian M. Heiß: Agnus Dei aus Missa piccola
Edward Elgar: Ave verum corpus
Gregorianik: Introitus „Venite adoremus Deum“
Liedsätze von Schütz und Schroeder
Quelle: Bistum Speyer
Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 13:47