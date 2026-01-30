Schifferstadt – Blutprobe – Mann fährt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Auto

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag (29.01.26) gegen 13:10 Uhr kontrollierte die Polizei einen Autofahrer in der Lillengasse. Im Verlauf der Verkehrskontrolle zeigte der 27-jährige Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Polizei gegenüber gab er an, dass er zuletzt vor drei Wochen Cannabis konsumiert hätte. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Test verlief positiv auf THC. Im Anschluss wurde ihm auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:12