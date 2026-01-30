Rhein-Pfalz-Kreis – Neujahrsempfang des grünen Kreisverbands Rhein-Pfalz: Auftakt für die Landtagswahl 2026

Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kreisvorstand des Bündnis 90/Die Grünen Rhein-Pfalz lädt am 7. Februar 2026 ab 15 Uhr alle Mitglieder sowie Interessierte aus dem Kreisverband

wie aus den benachbarten Kreisverbänden zum Neujahrsempfang ins Albert-Schweitzer-Haus nach Limburgerhof ein. Im Mittelpunkt steht die bevorstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März 2026. Zahlreiche Gäste von der Landesebene, darunter Spitzenkandidatin Katrin Eder, die Fraktionsvorsitzende der grünen Fraktion im Landtag, Pia Schellhammer, die Direktkandidatin des Wahlkreises 38 (Mutterstadt), Andrea Franz, sowie die Bundestagsabgeordneten Misbah Khan und Armin Grau, haben ihr Kommen zugesagt.

Der Empfang beginnt mit einem Sektempfang, gefolgt von kurzen Ansprachen, die den Jahresausblick und die Wahlkampfthematik skizzieren. Der Kreisvorstand betont, dass die kommenden Wochen entscheidend seien, um ein gutes Wahlergebnis zu erzielen und die Grünen-Agenda für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Digitalisierung voranzutreiben.

„Wir starten mit frischem Elan ins neue Jahr und setzen alles daran, bis zum Wahltag eine klare grüne Botschaft zu vermitteln“, erklärt Holger Leydecker, Vorsitzender des Kreisvorstands. „Gemeinsam mit unseren Landes- und Bundesvertreterinnen wollen wir den Wählern zeigen, dass wir die Zukunft aktiv gestalten.“

Der Neujahrsempfang bietet zudem Gelegenheit zum Austausch zwischen Mitgliedern, Kandidatinnen und Kandidaten sowie zu Netzwerken mit Unterstützern aus der Region.

Weitere Informationen und Anmeldungen erfolgen über buero@gruene-rhein-pfalz.de

