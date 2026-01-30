Neunkirchen – Fahrzeug überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Neunkirchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen überschlug sich eine Autofahrerin bei Neunkirchen mit ihrem Fahrzeug. Gegen 10.40 Uhr war die 23-Jährige mit ihrem VW auf der Landesstraße 633 von Neckarzimmern in Richtung Neckargerach unterwegs. In einer Rechtskurve kam die Pkw-Lenkerin wohl aufgrund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Schlingern. Hierbei kollidierte ihr Wagen zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden Opel und kam dann rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der VW gegen einen Telefonmasten, wodurch sich das Auto überschlug und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der Telefonmast brach durch den Unfall ab. Die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Opel blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens

10.000 Euro.

Quelle

Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 13:45