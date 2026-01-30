Metropolregion Rhein-Neckar – Trotz ÖPNV-Warnstreik: rnv wird nicht bestreikt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Gewerkschaft ver.di hat zahlreiche ÖPNV-Unternehmen in ganz Deutschland für Montag, 2. Februar 2026, zum Streik aufgerufen. Hintergrund sind die Verhandlungen über den Tarifvertrag Nahverkehr in zahlreichen Bundesländern.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) ist von diesem Streikaufruf nicht betroffen, da der Tarifvertrag Nahverkehr zwar für viele Nahverkehrsunternehmen in Deutschland, aber nicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rnv gilt. Die rnv hat einen eigenen Haustarifvertrag, der noch bis 2027 gültig ist. Die Busse und Bahnen der rnv fahren daher am Montag, 2. Februar, regulär. Derzeit gibt es auch keine Hinweise, dass Subunternehmer der rnv vom Streik betroffen sind.

Über mögliche Ausfälle wird die rnv am Montag, 2. Februar, auf ihren Fahrgastinformationsmedien wie beispielsweise der Start.info-App sowie auf ihrer Website rnv-online.de/verkehrsmeldungen gesondert informieren.

