30.01.2026, 10:53 Uhr

Mannheim – Weitere Förderung aus Landesprogramm – Welcome Center Rhein-Neckar hilft bei der beruflichen Integration ausländischer Fachkräfte

Mrn news platzhalter logo 5Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg fördert das Welcome Center Rhein-Neckar in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt mit 606.995,06 Euro. Damit wird die Fortführung des gemeinsamen regionalen Serviceangebots der Stadt Mannheim, der Heidelberger Dienste gGmbH sowie des Rhein-Neckar-Kreises für die kommenden zwei Jahre gewährleistet. Insgesamt werden den zwölf baden-württembergischen Welcome Centern 7,5 Millionen Euro an Förderung gewährt. Das Welcome Center Rhein-Neckar hilft vor allem kleinen und mittleren Unternehmen bei der Suche, Einstellung und Integration internationaler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie internationaler Fachkräfte und berät sie bei Fragen zur beruflichen Integration. Dabei geht es beispielsweise um Informationen zu Einreise, Aufenthalt, Deutschkursen, Arbeitsplatzsuche, Bewerbung oder Anerkennung ausländischer beruflicher Qualifikationen.

„Seit vielen Jahren bietet das Welcome Center Rhein-Neckar essenzielle Unterstützung für unsere Firmen, um Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Es ist wichtig, dass wir Menschen, die nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten, schnell und ohne Probleme in den Arbeitsmarkt integrieren. So erhalten wir auch die Attraktivität des Rhein-Neckar-Raums für ausländische Fachkräfte, die ein unverzichtbarer Baustein unseres wirtschaftlichen Erfolgs sind“, erklärt Thorsten Riehle, Wirtschaftsbürgermeister der Stadt Mannheim. „In der aktuellen Lage ist die Arbeit der Welcome Center wichtiger denn je. Sie leisten einen wertvollen Dienst für die Unternehmen der Region – denn Fachkräftesicherung muss international gedacht werden! Wir freuen uns also sehr, dass wir die gute Zusammenarbeit mit unseren bewährten Partnern aus Mannheim und Heidelberg mit Unterstützung des Landes fortsetzen können“, betont Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises.

„Die Zusammenarbeit der drei Standorte hat sich bewährt, denn in diesem wichtigen Projekt können wir gemeinsam internationale Fachkräfte beim Ankommen in Deutschland unterstützen und ihnen in vielen Fragen zur beruflichen Orientierung zur Seite stehen. Der Bedarf ist hoch: In 2024 haben wir über 250 Beratungen durchgeführt, mit internationalen Studierenden Karrieremessen besucht und mit vielen – vor allem kleinen und mittleren Unternehmen – gesprochen und dort die Wege für Fachkräfte geebnet. Daher freuen wir uns, dass das Welcome Center Rhein-Neckar eine weitere Förderung erhalten hat – und auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Partnerinnen und Partnern!“, so Nadine Hülden, Geschäftsführerin der Heidelberger Dienste gGmbH.

Service-Angebote für internationale Fachkräfte und Unternehmen

Das Welcome Center kooperiert mit den Agenturen für Arbeit Mannheim und Heidelberg, der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sowie mit den Ausländerbehörden, um eine beschleunigte Fachkräfteeinwanderung zu gewährleisten. Auch im Jahr 2025 wurden diverse Veranstaltungen durchgeführt, teils in Kooperation mit den anderen Welcome Centern in Baden-Württemberg oder Kooperationspartnern vor Ort, teils in eigener Regie. Die Förderung entspricht 70 Prozent der Gesamtkosten. Die übrigen 30 Prozent kommen von den drei Partnern Stadt Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg vor Ort. Neben den drei Stellen für die drei Standorte (Mannheim: Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung, Rhein-Neckar-Kreis: Stabstelle Wirtschaftsförderung, Heidelberg: Heidelberger Dienste gGmbH) bietet das Welcome Center Rhein-Neckar außerdem ein spezielles Angebot für internationale Studierende in Heidelberg und Mannheim an, die ihre berufliche Zukunft nach dem Studium in der Region sehen. Die Geschäftsführung des Welcome Centers Rhein-Neckar liegt beim Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim, die operative Leitung beim Landkreis Rhein-Neckar.

Das Angebot des Welcome Center Rhein-Neckar finden Sie unter: www.welcomecenter-rn.de

Quelle
Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:53

