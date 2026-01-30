Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar)ots) -Wie bereits berichtet, wurde gegen 14:45 Uhr ein Brand in einem Gebäudekomplex im Kaiserring gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zwischenzeitlich vollständig löschen. Aktuell laufen noch Kontrollmaßnahmen der Feuerwehr.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Person leicht verletzt. Die Brandursache und das Schadensausmaß sind gegenwärtig noch unklar.

Derzeit ist die Kreuzung Bismarckstraße/Kaiserring noch gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden weiterhin gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 18:07