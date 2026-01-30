Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis – Bevor es knallt: Sachkundeschulung für den Umgang mit Pyrotechnik in Kfz-Werkstätten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kurs in der Bildungsakademie der Handwerkskammer – Von systemspezifischen Störungen an Airbag und Gurtstraffer bis hin zur Lagerung von Sprengstoffen

Mit der Sachkundeschulung „Airbag und Gurtstraffer“ bereitet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf den sicheren Umgang mit pyrotechnischen Systemen im Kfz-Betrieb vor. Der Kurs richtet sich an Werkstattprofis, die rechtssicher und fachgerecht arbeiten wollen und schließt mit dem Erwerb des Nachweises der eingeschränkten Fachkunde P1 ab. Der Unterricht findet kompakt an zwei Tagen statt: Dienstag, 17. März 2026, und Mittwoch, 18. März 2026, jeweils von 18 bis 21:15 Uhr. Lehrgangsort ist die Bildungsakademie der Handwerkskammer in der Gutenbergstraße in Mannheim.

Das Seminar zum zertifizierten Nachweis der eingeschränkten Fachkunde P1 ist für Mitarbeitende in Kfz-Werkstätten erforderlich, seit neue Techniken mit Pyrotechnischen Gegenständen, nämlich in Airbags und Gurtstraffern, im Fahrzeugbau Einzug gehalten haben und die staatlichen Gewerbeaufsichtsämter einschlägiges Fachwissen fordern. Im Kurs lernen die Teilnehmer Arbeitsweise und Aufbau der Sicherheitssysteme kennen und wie sie systemspezifische Störungen feststellen und beheben können. Es geht um den Aufbau und die Funktionsweise von Sicherheitseinrichtungen, um Handhabung und Gefahrenmerkmale, Beförderung, Lagerung und Entsorgung sowie um die praktische Anwendung am Fahrzeug. Auch die gesetzlichen Bestimmungen werden besprochen.

Wer den Kurs im März verpasst, hat im Oktober eine weitere Gelegenheit zur Teilnahme. Dann findet die Sachkundeschulung „Airbag und Gurtstraffer“ am 20. und 22. Oktober, jeweils von 18 bis 21:15 Uhr in der Bildungsakademie statt.

Weitere Informationen und Anmeldung zum Kurs beim Bildungsservice der Handwerkskammer, Ansprechpartnerin: Anna-Nina Zettler, Telefon 0621 18002-221, E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de.

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:47