Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Aktuell sind Kräfte der Polizei und der Feuerwehr im Zusammenhang mit einem Brandgeschehen im Kaiserring im Einsatz. Zur Ursache des Brandes und zum Schadensausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Aufgrund des Einsatzes kann es im Bereich Kaiserring/Bismarckstraße/Reichskanzler-Müller-Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 18:03