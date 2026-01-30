  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Arbeitsmarktma jan2026
30.01.2026, 10:43 Uhr

Mannheim – Arbeitslosigkeit im Bezirk Mannheim gestiegen

Arbeitsmarktma jan2026Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Agentur für Arbeit setzt auf Weiterbildung, Vermittlung
und Orientierung
Agentur für Arbeit Mannheim
Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Mannheim im Januar 2026 gestiegen.
15.200 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 838 Personen mehr (6 Prozent) als im
Dezember und 715 Personen bzw. 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote
betrug 8,3 Prozent und lag mit 0,5 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem
Jahr lag sie bei 8 Prozent.
Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 5.162 Personen (439
Personen mehr als im Vormonat und 474 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis
SGB II (Jobcenter) waren 10.038 Arbeitslose registriert (399 Personen mehr als im Vormonat
und 241 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter)
wurden 66 Prozent aller Arbeitslosen betreut.
Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 426 Stellen wurden im Januar neu
gemeldet (184 weniger als im Vormonat und 64 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien
Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, freiberufliche,
wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von
Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe
Thomas Schulz, Leiter der Agentur für Arbeit Mannheim: „Der Anstieg der
Arbeitslosenquote im Januar ist kein isoliertes Phänomen, sondern spiegelt die saisonale
und aktuell angespannte konjunkturelle Lage wider, die wir im gesamten Rhein-Neckar-
Raum sehen. Gerade zum Jahresbeginn melden sich viele Menschen arbeitslos,
während Unternehmen bei Neueinstellungen zunächst zurückhaltender agieren.

Entscheidend ist jetzt aktiv gegenzusteuern: Wir setzen konsequent auf berufliche
Weiterbildung und Qualifizierung, um Menschen passgenau für die Unternehmen fit zu
machen.
Mit konkreten Angeboten wie der Jobmesse „Jobs im Quadrat“ am 19.Februar 2026, in den
Räumlichkeiten der IHK Rhein Neckar, schaffen wir direkte Zugänge in den Arbeitsmarkt.
Gleichzeitig investieren wir in die Zukunft junger Menschen: Auf unserer hauseigenen
Hochschulmesse „University Fair“ am 04.Ferbruar 2026 erhalten Jugendliche Orientierung bei
der Studienwahl und Informationen zu offenen Studienplätzen. Diese Kombination aus
Qualifizieren, Vermittlung und Berufsorientierung ist unsere Antwort auf die aktuellen Zahlen
– und ein klares Signal, dass wir den Arbeitsmarkt aktiv mitgestalten“.
Mehr Informationen zu unseren Messeangeboten unter:
Job´s im Quadrat: https://jobsimquadrat.de/
University Fair Hochschulmesse:
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/mannheim/hochschulmesse
Information zur Weiterbildung unter:
Für Betriebe: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-von-
weiterbildung
Für Beschäftigte: https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung

Quelle: Agentur für Arbeit Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:43

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com