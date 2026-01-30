Mannheim – Arbeitslosigkeit im Bezirk Mannheim gestiegen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Agentur für Arbeit setzt auf Weiterbildung, Vermittlung
und Orientierung
Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Mannheim im Januar 2026 gestiegen.
15.200 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 838 Personen mehr (6 Prozent) als im
Dezember und 715 Personen bzw. 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote
betrug 8,3 Prozent und lag mit 0,5 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem
Jahr lag sie bei 8 Prozent.
Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 5.162 Personen (439
Personen mehr als im Vormonat und 474 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis
SGB II (Jobcenter) waren 10.038 Arbeitslose registriert (399 Personen mehr als im Vormonat
und 241 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter)
wurden 66 Prozent aller Arbeitslosen betreut.
Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 426 Stellen wurden im Januar neu
gemeldet (184 weniger als im Vormonat und 64 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien
Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, freiberufliche,
wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von
Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe
Thomas Schulz, Leiter der Agentur für Arbeit Mannheim: „Der Anstieg der
Arbeitslosenquote im Januar ist kein isoliertes Phänomen, sondern spiegelt die saisonale
und aktuell angespannte konjunkturelle Lage wider, die wir im gesamten Rhein-Neckar-
Raum sehen. Gerade zum Jahresbeginn melden sich viele Menschen arbeitslos,
während Unternehmen bei Neueinstellungen zunächst zurückhaltender agieren.
Entscheidend ist jetzt aktiv gegenzusteuern: Wir setzen konsequent auf berufliche
Weiterbildung und Qualifizierung, um Menschen passgenau für die Unternehmen fit zu
machen.
Mit konkreten Angeboten wie der Jobmesse „Jobs im Quadrat“ am 19.Februar 2026, in den
Räumlichkeiten der IHK Rhein Neckar, schaffen wir direkte Zugänge in den Arbeitsmarkt.
Gleichzeitig investieren wir in die Zukunft junger Menschen: Auf unserer hauseigenen
Hochschulmesse „University Fair“ am 04.Ferbruar 2026 erhalten Jugendliche Orientierung bei
der Studienwahl und Informationen zu offenen Studienplätzen. Diese Kombination aus
Qualifizieren, Vermittlung und Berufsorientierung ist unsere Antwort auf die aktuellen Zahlen
– und ein klares Signal, dass wir den Arbeitsmarkt aktiv mitgestalten“.
