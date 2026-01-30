Mannheim – Arbeitslosigkeit im Bezirk Mannheim gestiegen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Agentur für Arbeit setzt auf Weiterbildung, Vermittlung

und Orientierung

Agentur für Arbeit Mannheim

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Mannheim im Januar 2026 gestiegen.

15.200 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 838 Personen mehr (6 Prozent) als im

Dezember und 715 Personen bzw. 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote

betrug 8,3 Prozent und lag mit 0,5 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem

Jahr lag sie bei 8 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 5.162 Personen (439

Personen mehr als im Vormonat und 474 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis

SGB II (Jobcenter) waren 10.038 Arbeitslose registriert (399 Personen mehr als im Vormonat

und 241 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter)

wurden 66 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 426 Stellen wurden im Januar neu

gemeldet (184 weniger als im Vormonat und 64 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien

Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, freiberufliche,

wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von

Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe

Thomas Schulz, Leiter der Agentur für Arbeit Mannheim: „Der Anstieg der

Arbeitslosenquote im Januar ist kein isoliertes Phänomen, sondern spiegelt die saisonale

und aktuell angespannte konjunkturelle Lage wider, die wir im gesamten Rhein-Neckar-

Raum sehen. Gerade zum Jahresbeginn melden sich viele Menschen arbeitslos,

während Unternehmen bei Neueinstellungen zunächst zurückhaltender agieren.

Entscheidend ist jetzt aktiv gegenzusteuern: Wir setzen konsequent auf berufliche

Weiterbildung und Qualifizierung, um Menschen passgenau für die Unternehmen fit zu

machen.

Mit konkreten Angeboten wie der Jobmesse „Jobs im Quadrat“ am 19.Februar 2026, in den

Räumlichkeiten der IHK Rhein Neckar, schaffen wir direkte Zugänge in den Arbeitsmarkt.

Gleichzeitig investieren wir in die Zukunft junger Menschen: Auf unserer hauseigenen

Hochschulmesse „University Fair“ am 04.Ferbruar 2026 erhalten Jugendliche Orientierung bei

der Studienwahl und Informationen zu offenen Studienplätzen. Diese Kombination aus

Qualifizieren, Vermittlung und Berufsorientierung ist unsere Antwort auf die aktuellen Zahlen

– und ein klares Signal, dass wir den Arbeitsmarkt aktiv mitgestalten“.

Mehr Informationen zu unseren Messeangeboten unter:

Job´s im Quadrat: https://jobsimquadrat.de/

University Fair Hochschulmesse:

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/mannheim/hochschulmesse

Information zur Weiterbildung unter:

Für Betriebe: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-von-

weiterbildung

Für Beschäftigte: https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung

Quelle: Agentur für Arbeit Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:43