Mannheim – 3. Nachtrag – Feuer aus – Straßensperren aufgehoben – Ermittlungen dauern an

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Brand im Bereich der Bismarckstraße und des Kaiserrings sind die zuvor eingerichteten Verkehrssperren vollständig aufgehoben worden. Der Verkehr kann den Bereich wieder uneingeschränkt passieren.

Die polizeilichen Maßnahmen am Einsatzort dauern derzeit jedoch weiterhin an. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen aktuell noch nicht vor. Auch die Ursache des Feuers ist bislang unklar.

Die weiteren Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden vom Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 21:20