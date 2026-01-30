Mannheim – 2.000 Teilnehmer bei Demonstration – Polizei meldet friedlichen Verlauf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Mannheimer Innenstadt haben am Freitag rund 2.000 Menschen an einer angemeldeten Demonstration teilgenommen. Die Versammlung stand unter dem Motto „Stoppt die Angriffe der syrischen Armee auf die kurdischen Gebiete in Nordostsyrien (Rojava)“.

Die Kundgebung begann gegen 17:30 Uhr und führte anschließend als Aufzug über die Breite Straße bis zum Alten Messplatz. Nach Angaben der Polizei verliefen sowohl die Versammlung als auch der Demonstrationszug ohne Zwischenfälle. Störungen oder Auseinandersetzungen wurden nicht verzeichnet.

Im Zusammenhang mit der Demonstration kam es zwischen etwa 17:00 Uhr und 19:00 Uhr zu temporären Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Davon betroffen war auch der Straßenbahnverkehr.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

