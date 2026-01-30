Ludwigshafen -Süd – Küchenbrand – 2 Kinder vorsorglich im Krankenhaus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagnachmittag ist es im Ludwigshafener Stadtteil Süd zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Gegen 17:04 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in die Valentin-Bauer-Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig verlassen. Der Brandherd befand sich in der Küche der betroffenen Wohnung.

Die Feuerwehr ging mit mehreren Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer zügig löschen. Eine Ausbreitung auf weitere Bereiche des Gebäudes wurde dadurch verhindert. Im Anschluss wurden Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Zwei Kinder wurden vorsorglich medizinisch untersucht und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch nicht vor.

Neben der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 21:08