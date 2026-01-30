Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei Sprechstunden rund um die digitalen Angebote der Stadtbibliothek haben Interessierte die Möglichkeit, Fragen rund um die Onleihe und die digitalen Angebote der Stadtbibliothek Ludwigshafen zu stellen. Schritt für Schritt wird beim Download und bei der Nutzung von eMedien wie eBooks, digitalen Hörbüchern, Zeitschriften und Zeitungen unterstützt. Zusätzlich stellt Referentin Karina Arena die digitalen Angebote Pressreader, Riffreporter, Filmfriend und die Metropol-Mediensuche vor. Bei Interesse können sich Eltern und Schüler*innen über die digitalen Lernangebote Polylino, phase6, sofatutor sowie die Nachschlagewerke Munzinger und Brockhaus informieren. Termine sind am Freitag, 6. Februar 2026, um 16 Uhr in der Stadtteil-Bibliothek Ruchheim, Fußgönheimer Straße 13.

Info und Anmeldung unter Telefon 06237 590368 oder per E-Mail an stadtbibliothek.ruchheim@ludwigshafen.de; sowie am Dienstag, 17. Februar 2026, um 16.30 Uhr, in der Stadtteil-Bibliothek Rheingönheim, Hilgundstraße 20, Info und Anmeldung unter Telefon 0621 5494987 oder per E-Mail an stadtbibliothek.rheingoenheim@ludwigshafen.de. Der Eintritt ist frei.

