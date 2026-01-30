Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor: Montag, 2. Februar: Pfingstweide, Friesenheim und Oggersheim; Dienstag, 3. Februar: Rheingönheim, Oppau und Süd; Mittwoch, 4. Februar: Mundenheim, Mitte und Nord; Donnerstag, 5. Februar: Edigheim, Friesenheim und West; Freitag, 6. Februar: Gartenstadt, Mundenheim und Maudach; Samstag, 7. Februar: Oggersheim, Ruchheim und Oppau.
Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen statt-finden.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 19:18