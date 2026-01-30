Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Literatur bei Tisch“, der etwas andere Lesezirkel geht weiter: Am Freitag, 6. Februar 2026, um 19.30 Uhr, treffen sich Interessierte im Lutherturm, Maxstraße 33. Veranstaltende sind die Protestantische Kirche für Ludwigshafen „Am Lutherplatz“ und die Stadtbibliothek. Die Teilnehmer*innen stellen einander bei „Literatur bei Tisch“ ihre neue Lieblingslektüre vor. Einzige Voraussetzung: Das Buch muss aus der Stadtbibliothek Ludwigshafen ausgeliehen worden sein. Leckere Antipasti runden den Abend ab. Der Eintritt kostet 6 Euro inklusive Antipasti; Info und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2605 oder 0155 60642127 sowie per E-Mail an stadtbibliothek@ludwigshafen.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 19:02