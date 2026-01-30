Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Um einen sogenannten Retentionsraum zur Starkregenvorsorge zu schaffen, beginnen voraussichtlich ab Montag, 2. Februar 2026, Umbauarbeiten in der Damaschkestraße im Abschnitt zwischen Kallstadter Straße und Niederfeldstraße. Retentionsräume sind Flächen, in welchen sich bei Hochwasser- oder Starkregenereignissen überschüssiges Wasser sammeln kann, das nicht über die Kanalisation aufgenommen wird. Im Falle eines Starkregenereignisses gilt dieser Abschnitt der Damaschkestraße als besonders anfällig für Über-schwemmungen. Für die Maßnahme wird der südliche Teil der Damaschkestraße in Fahrtrichtung Niederfeldstraße entlang des bestehenden Grünstreifens um circa 1,5 Meter entsiegelt und zurückgebaut. Die dadurch gewonnene Fläche wird dem bereits in der Mitte angelegten Grünstreifen zugeschlagen und ein vertiefter und begrünter Graben zum Auffangen von Überschwemmungs-wasser angelegt. Die Parkplätze entlang des Straßenabschnittes stehen während der Bauphase nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Straßenbauarbeiten werden zur schnelleren Abwicklung der Gesamtbaumaßnahme zunächst unter Einrichtung einer Vollsperrung für den Durchgangsverkehr ausgeführt. Die Vollsperrung ist für circa fünf bis sechs Wochen vorgesehen. Anlieger*innen können während der Vollsperrung ihre Grundstücke weiter anfahren, der Busverkehr wird kleinräumig umgeleitet. Die Herstellung der grabenartig vertieften Retentionsmulde entlang des Grünstreifens kann anschließend unter Rücknahme der Vollsperrung bei halbseitiger Sperrung erfolgen. Insgesamt ist für die Baumaßnahme eine Bauzeit von drei Monaten vorgesehen.

Zum Hintergrund

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ist ein Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz zur Unterstützung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klima-wandels. Die Stadt Ludwigshafen hat hierüber 7,5 Millionen Euro für die Umsetzung von insgesamt 17 Projekten erhalten. Die Fördergelder, mit denen Maßnahmen zu 100 Prozent finanziert werden können, dürfen maximal zu 25 Prozent für Klimaanpassung eingesetzt werden und kommen hauptsächlich dem Klimaschutz zugute.

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 18:56