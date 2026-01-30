Ludwigshafen – Höchststand an Arbeitslosen: Arbeitslosenquote im Januar bei 7,5 Prozent – 10% weniger Stellen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Arbeitsmarktdaten für Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer• 17.665 Personen arbeitslos gemeldet • Stellenbestand 10 Prozent niedriger als im Vorjahr.

Im Januar ist mit 17.665 Arbeitslosen der Höchststand seit Bestehen des Bezirks der

Agentur für Arbeit Ludwigshafen, der im Oktober 2012 neu zugeschnitten worden

war, erreicht worden. Damit waren 890 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im

Vormonat und 1.321 mehr als vor einem Jahr. Diese verteilen sich wie folgt: Im

Rechtskreis der Arbeitsagentur waren 7.318 Frauen und Männer registriert, 544 mehr

als im Vormonat. Beim Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen waren mit 10.347 Per-

sonen 346 mehr gemeldet als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Pro-

zentpunkte auf 7,5 Prozent. 3.644 Personen haben sich im Januar arbeitslos gemel-

det, 189 mehr als im Vormonat und 205 mehr als vor einem Jahr. Im selben Zeitraum

konnten 2.766 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, 492 weniger als im

Dezember, allerdings 36 mehr als im Vorjahr.

„Lange hat der regionale Arbeitsmarkt angesichts der wirtschaftlichen Herausforde-

rungen seine Stabilität gezeigt, doch diese beginnt allmählich zu bröckeln. Die Win-

terpause macht sich dabei ebenso bemerkbar wie die Wirtschaftsschwäche. Der Jah-

resbeginn bringt saisonal bedingt stets einen Anstieg der Arbeitslosigkeit mit sich,

allerdings fiel dieser dieses Mal stärker aus als in den vergangenen vier Jahren, nur

im Coronajahr 2021 wurden im Januar mehr Zugänge verzeichnet. Daher liegt unser

Fokus weiterhin auf dem intensiven Austausch mit Arbeitgebern, um präventiv dem

Abbau von Stellen entgegenzuwirken und über unsere Fördermöglichkeiten im Be-

reich Weiterbildung und Qualifizierung zu informieren. Denn auch in Bezug auf Mel-

dungen neuer Stellen bleiben wir aktuell deutlich unter den Vorjahren zurück“, sagt

Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen.

Mit 372 neuen Jobmöglichkeiten wurden dem Arbeitgeber-Service 358 Stellen weni-

ger gemeldet als im Vormonat und 73 weniger als vor einem Jahr. Der Bestand um-

fasst 3.109 Jobs, 202 weniger als im Dezember und 340 weniger als im Vorjahr.

Geschäftsstellenbezirk Frankenthal

Im Januar waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Frankenthal insgesamt 2.855 Per-

sonen arbeitslos gemeldet, 172 mehr als im Vormonat und 294 mehr als vor einem

Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent. In den ver-

gangenen vier Wochen meldeten sich 580 Personen arbeitslos – 33 mehr als im De-

zember und 14 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig konnten 405 Menschen ihre

Arbeitslosigkeit beenden, 79 weniger als im Vormonat und 11 weniger als im Vorjahr.

„Diese Entwicklung zeigt, dass die Dynamik am Arbeitsmarkt nachlässt und der Über-

gang in Beschäftigung im Januar schwächer ausfiel als in den Vorjahren“, erklärt Ralf

Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Frankenthal, und ergänzt: „Die

Arbeitsmarktentwicklung in Frankenthal spiegelt die bundesweite Lage wider: Beson-

ders in wirtschaftlich schwächeren Bereichen stehen Beschäftigungschancen derzeit

unter Druck.“

Der Arbeitgeber-Service verzeichnete im Januar 99 neue Jobangebote – 30 mehr als

im Vormonat und 28 mehr als vor einem Jahr. Der Gesamtbestand umfasst 435 of-

fene Stellen, 7 mehr als im Dezember, aber 14 weniger als im Vorjahr. Davon befin-

den sich 357 Stellen in Frankenthal. „Die Steigerung der Stellenmeldungen im Ver-

gleich zum Vormonat ist positiv, allerdings bleibt der Arbeitskräftebedarf in Bezug auf

das Vorjahr gedämpft. Unternehmen agieren weiterhin vorsichtig bei Neueinstellun-

gen“, erläutert Lenke. Analysen des ifo-Instituts zeigen, dass Stellenabbaupläne in

Deutschland zwar leicht zurückgehen, aber noch nicht verschwunden sind. Die Be-

schäftigungsdynamik wird insbesondere im Dienstleistungssektor getragen, während

Industriebranchen unter Druck stehen. „Im Frankenthaler Bezirk muss neuer

Schwung in den Arbeitsmarkt zurückkehren – das gelingt nur mit gezielten Investiti-

onen in Wachstum und Beschäftigung, regional wie bundesweit. Unser Fokus liegt

daher darauf, Arbeitsuchende bestmöglich zu beraten und in engem Austausch mit

den Betrieben vor Ort zu stehen, damit Chancen auf dem Arbeitsmarkt genutzt wer-

den können“, fasst Lenke zusammen.

Geschäftsstellenbezirk Speyer

Die Arbeitslosigkeit ist im Januar im Bezirk der Agentur für Arbeit Speyer gestie-

gen. Mit 2.950 Personen waren 196 mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat

und 15 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozent-

punkte auf 5,2 Prozent. 673 Personen haben sich arbeitslos gemeldet, 93 mehr

als im Vormonat und 19 mehr als vor einem Jahr. Im selben Zeitraum konnten

478 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, 57 weniger als im Dezem-

ber und 48 weniger als vor einem Jahr.

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist für Januar nicht ungewöhnlich. Allerdings ver-

zeichnen wir auch einen Rückgang der gemeldeten Arbeitsstellen. Diese Kombi-

nation ist das Ergebnis der schwächelnden Wirtschaft. Wir möchten mit Qualifi-

zierungen für Arbeitslose und Erwerbstätige diesem Trend entgegenwirken“, er-

klärt Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer.

Dem Arbeitgeber-Service wurden 77 neue Stellen gemeldet, 98 weniger als im

Vormonat und 15 weniger als im Vorjahr. Der Bestand umfasst 697 Jobmöglich-

keiten, 60 weniger als im Dezember und 46 weniger als vor einem Jahr. Von die-

sen Jobs sind 490 in der Stadt Speyer angesiedelt.

Arbeitsmarkt nach Städten und Landkreis

Stadt Ludwigshafen

Im Januar waren in der Stadt Ludwigshafen 9.868 Personen arbeitslos gemeldet, 424

mehr als im Vormonat und 918 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg

um 0,4 Prozentpunkte auf 10,2 Prozent. 1.979 Personen haben sich arbeitslos ge-

meldet, 17 mehr als im Vormonat und 172 mehr als im Vorjahr. 1.567 Frauen und

Männer konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, 286 weniger als im Dezember und 92

mehr als vor einem Jahr.

Für das Stadtgebiet Ludwigshafen wurden 160 neue Jobmöglichkeiten gemeldet,

159 weniger als im Dezember und 92 weniger als im Vorjahr. Der Bestand umfasst

1.565 Stellen, 126 weniger als im Vormonat und 262 weniger als vor einem Jahr.

Stadt Frankenthal

Im Januar waren in der Stadt Frankenthal 2.162 Personen arbeitslos gemeldet,

168 mehr als im Vormonat und 205 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosen-

quote stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 9,0 Prozent. 455 Personen haben sich ar-

beitslos gemeldet, 44 mehr als im Vormonat und 19 mehr als im Vorjahr. 287

Frauen und Männer konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, 80 weniger als im De-

zember und 29 weniger als vor einem Jahr.

Für das Stadtgebiet Frankenthal wurden 76 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 18

mehr als im Dezember und 11 mehr als im Vorjahr. Der Bestand umfasst 357

Stellen, 10 mehr als im Vormonat und 1 weniger als vor einem Jahr.

Stadt Speyer

Im Januar waren in der Stadt Speyer 1.688 Personen arbeitslos gemeldet, 114

mehr als im Vormonat und 15 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote

stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. 380 Personen haben sich arbeitslos

gemeldet, 58 mehr als im Vormonat und 4 mehr als im Vorjahr. 266 Frauen und

Männer konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, 51 weniger als im Dezember und

55 weniger als vor einem Jahr.

Für das Stadtgebiet Speyer wurden 54 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 74 we-

niger als im Dezember und 20 weniger als im Vorjahr. Der Bestand umfasst 490

Stellen, 67 weniger als im Vormonat und 31 weniger als vor einem Jahr.

Rhein-Pfalz-Kreis

Im Januar waren im Rhein-Pfalz-Kreis 3.947 Personen arbeitslos gemeldet, 184

mehr als im Vormonat und 213 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote

stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent. 830 Personen haben sich arbeitslos

gemeldet, 70 mehr als im Vormonat und 10 mehr als im Vorjahr. 646 Frauen und

Männer konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, 75 weniger als im Dezember und

28 mehr als vor einem Jahr.

Für den Rhein-Pfalz-Kreis wurden 82 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 143 we-

niger als im Dezember und 28 mehr als im Vorjahr. Der Bestand umfasst 697

Stellen, 19 weniger als im Vormonat und 46 weniger als vor einem Jahr.

Quelle: Agentur für Arbeit Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:40