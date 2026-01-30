  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Image00MMM
30.01.2026, 17:03 Uhr

Ludwigshafen – Gesellschaftliches Engagement: Sparkasse Vorderpfalz unterstützt 2025 mehr als 800 Projekte mit über 1 Million Euro

Image00MMM
Bildrechte: Sparkasse Vorderpfalz
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – So wollen wir weitermachen! Sparkasse Vorderpfalz unterstützt 2025 mehr als 800 Projekte mit über 1 Million Euro. Die Sparkasse Vorderpfalz hat im Jahr 2025 wieder ein beeindruckendes Engagement gezeigt und über 800 Projekte mit einer Gesamtsumme von 1.017.432,65 Euro gefördert. Damit setzt das Unternehmen ein klares Signal für gesellschaftliches Engagement und unterstützt tatkräftig die Entwicklung in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis.

Vielfältige Projekte für mehr Lebensqualität

Von Sportvereinen über Schulen und Kindergärten bis hin zu Chören, Musikschulen, Orchestern und Tier- sowie Reitvereinen: Die geförderten Projekte zeigen, wie vielfältig und lebendig die Region ist. Ob Freizeitclubs oder Sammlervereine wie Briefmarken- und Münzfreunde – jede Unterstützung trägt dazu bei, die Lebensqualität zu steigern, die regionale Identität zu stärken und kulturelle Werte zu bewahren.

Thomas Traue, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz, betont die Bedeutung dieses gesellschaftlichen Engagements: „Unsere Region ist die Basis für unser Unternehmen. Es ist uns ein großes Anliegen, aktiv etwas Positives beizutragen. Mit der Unterstützung möglichst vieler – und vor allem auch kleinerer – Projekte können wir dafür sorgen, dass soziale Einrichtungen, kulturelle Angebote und sportliche Aktivitäten weiter wachsen. Besonders stolz sind wir darauf, auch ehrenamtliche Initiativen zu unterstützen, denn ohne das Engagement freiwilliger Helfer würde vieles nicht funktionieren“, so Traue weiter.

Öfter mal was Neues zur Verwirklichung wichtiger Projekte

Mit den Förderungen hat die Sparkasse Vorderpfalz nicht nur bestehende Strukturen gestärkt, sondern auch neue Impulse gesetzt. „Im Bildungsbereich konnten Schulen und Kindergärten ihre Angebote erweitern und so die Zukunftschancen junger Menschen verbessern. Außerdem wurden weitere soziale Initiativen ins Leben gerufen, die hilfsbedürftige Personen unterstützen. Ein ganz konkretes Highlight war die Anschaffung eines Therapiepferdes. Es war die erste Anschaffung dieser Art in all den Jahren und wir freuen uns sehr, dass wir diese ermöglichen konnten.“

Verlässlicher Partner für die Region – auch in Zukunft

Die Sparkasse Vorderpfalz bleibt weiterhin fester Bestandteil der Region. „Vereine, Ehrenamtliche, Bildungseinrichtungen und Kulturschaffende sind die echten Helden unserer Gesellschaft. Ihr unermüdlicher Einsatz verdient unseren größten Respekt und jede Unterstützung,“ sagt Sparkasse-Chef Thomas Traue. „Wir gestalten die Zukunft zusammen und die Sparkasse Vorderpfalz ist dabei eine zuverlässige Partnerin, die nicht nur finanziell, sondern auch mit Herz und Engagement mitmischt“.

Jetzt Bewerben: Fördermöglichkeiten und Anfragen
Interessierte können sich weiterhin mit ihren Projektideen bewerben. In vielen Fällen kann die Sparkasse Vorderpfalz mit finanzieller Unterstützung helfen. Weitere Informationen sowie Details zur Förderanfrage finden Sie unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/spenden

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 17:03

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com