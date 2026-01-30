Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – So wollen wir weitermachen! Sparkasse Vorderpfalz unterstützt 2025 mehr als 800 Projekte mit über 1 Million Euro. Die Sparkasse Vorderpfalz hat im Jahr 2025 wieder ein beeindruckendes Engagement gezeigt und über 800 Projekte mit einer Gesamtsumme von 1.017.432,65 Euro gefördert. Damit setzt das Unternehmen ein klares Signal für gesellschaftliches Engagement und unterstützt tatkräftig die Entwicklung in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis.

Vielfältige Projekte für mehr Lebensqualität

Von Sportvereinen über Schulen und Kindergärten bis hin zu Chören, Musikschulen, Orchestern und Tier- sowie Reitvereinen: Die geförderten Projekte zeigen, wie vielfältig und lebendig die Region ist. Ob Freizeitclubs oder Sammlervereine wie Briefmarken- und Münzfreunde – jede Unterstützung trägt dazu bei, die Lebensqualität zu steigern, die regionale Identität zu stärken und kulturelle Werte zu bewahren.

Thomas Traue, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz, betont die Bedeutung dieses gesellschaftlichen Engagements: „Unsere Region ist die Basis für unser Unternehmen. Es ist uns ein großes Anliegen, aktiv etwas Positives beizutragen. Mit der Unterstützung möglichst vieler – und vor allem auch kleinerer – Projekte können wir dafür sorgen, dass soziale Einrichtungen, kulturelle Angebote und sportliche Aktivitäten weiter wachsen. Besonders stolz sind wir darauf, auch ehrenamtliche Initiativen zu unterstützen, denn ohne das Engagement freiwilliger Helfer würde vieles nicht funktionieren“, so Traue weiter.

Öfter mal was Neues zur Verwirklichung wichtiger Projekte

Mit den Förderungen hat die Sparkasse Vorderpfalz nicht nur bestehende Strukturen gestärkt, sondern auch neue Impulse gesetzt. „Im Bildungsbereich konnten Schulen und Kindergärten ihre Angebote erweitern und so die Zukunftschancen junger Menschen verbessern. Außerdem wurden weitere soziale Initiativen ins Leben gerufen, die hilfsbedürftige Personen unterstützen. Ein ganz konkretes Highlight war die Anschaffung eines Therapiepferdes. Es war die erste Anschaffung dieser Art in all den Jahren und wir freuen uns sehr, dass wir diese ermöglichen konnten.“

Verlässlicher Partner für die Region – auch in Zukunft

Die Sparkasse Vorderpfalz bleibt weiterhin fester Bestandteil der Region. „Vereine, Ehrenamtliche, Bildungseinrichtungen und Kulturschaffende sind die echten Helden unserer Gesellschaft. Ihr unermüdlicher Einsatz verdient unseren größten Respekt und jede Unterstützung,“ sagt Sparkasse-Chef Thomas Traue. „Wir gestalten die Zukunft zusammen und die Sparkasse Vorderpfalz ist dabei eine zuverlässige Partnerin, die nicht nur finanziell, sondern auch mit Herz und Engagement mitmischt“.

Jetzt Bewerben: Fördermöglichkeiten und Anfragen

Interessierte können sich weiterhin mit ihren Projektideen bewerben. In vielen Fällen kann die Sparkasse Vorderpfalz mit finanzieller Unterstützung helfen. Weitere Informationen sowie Details zur Förderanfrage finden Sie unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/spenden

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 17:03