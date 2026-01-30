Ludwigshafen – Anmeldestart für den Stadtlauf: Ab 1. Februar geht’s los

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 1. Februar fällt der Startschuss für die Anmeldung zum 27. Ludwigshafener Stadtlauf, der am 27. Juni 2026 das Rheinufer und den Stadtpark auf der Parkinsel wieder in eine große Laufarena verwandeln wird. Start und Ziel aller Wettbewerbe ist der Platz an der alten Werfthalle im Zollhof.

Ob Bambini, Schüler, Jugendliche, Einsteiger oder ambitionierte Läufer – mit einem vielfältigen Programm vom TWL-Bambinilauf, über die BASF-Schülerläufe, den GAG-Einsteiger- und

Inklusionslauf, den Sparkasse Vorderpfalz-Jugendlauf bis zum BASF-Volkslauf über 6,5 Kilometer ist für alle Alters- und Leistungsklassen etwas dabei. Der Stadtlauf steht dabei nicht nur für sportlichen Ehrgeiz, sondern auch für Gemeinschaft und Inklusion.

Ein besonderes Highlight für alle Teilnehmenden ist das Ludwigshafener Stadtlauf-Funktionsshirt:

Jedes Jahr neu gestaltet, längst ein begehrtes Sammlerstück und fester Bestandteil der Stadtlauf-Tradition. Ergänzt wird das Angebot durch elektronische Zeitnahme, kostenlose Getränkeversorgung sowie attraktive Ehrungen für Einzelplatzierungen und die teilnehmerstärksten Vereine, Schulen, Kitas, Firmen und Behörden.

Anmeldung und Information: www.ludwigshafener-stadtlauf.de

