Landau / Metropolregion-Rhein-Neckar – Der Vorlesewettbewerb wird seit 1959 jedes Jahr von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet. Nachdem der Klassen- und Schulentscheid an den Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße im Dezember 2025 entschieden worden sind, folgt nun die nächste Wettbewerbsrunde auf regionaler Ebene, der Kreisentscheid. Er findet am Dienstag, 24. Februar um 15 Uhr im Dienstgebäude IV der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße im Schulbuchlager in der Albert-Einstein-Straße 29, 76829 Landau statt. Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer sind willkommen.

Die schulbesten Vorleserinnen und Vorleser der kreiseigenen Schulen stellen anhand ihrer Lieblingsbücher ihre Lesekünste unter Beweis. Dabei bietet der Vorlesewettbewerb die Gelegenheit, die eigene Lieblingsgeschichte vorzustellen und jede Menge neue Bücher zu entdecken. Eine Jury aus Buch- und Leseexperten entscheidet, wer zum nachfolgenden Bezirksentscheid fahren darf.

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Der Wettbewerb wird von der Kultusministerkonferenz empfohlen. Über 600.000 Schülerinnen und Schüler aus der sechsten Klasse sind jedes Jahr mit Ihren Lieblingsbüchern dabei.

Der aktuelle Stand des 67. Vorlesewettbewerbs sowie alle Informationen, Termine und teilnehmende Schulen sind auf www.vorlesewettbewerb.de zu finden.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 15:52