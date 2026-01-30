Landau Chefarzt Dr. Dirk Gehm des St.Vinzentius-Krankenhauses als Kinder- und Jugendtraumatologe qualifiziert

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie des Vinzentius-Krankenhaus Landau, Dr. Dirk Gehm, hat seine fachliche Expertise im Bereich der Kinder- und Jugendtraumatologie erfolgreich erweitert. Nach dem Abschluss von sechs zweitägigen Modulen sowie einem abschließenden Fachgespräch mit Experten erlangte er das Zertifikat der Akademie der Unfallchirurgie für Kinder- und Jugendtraumatologie.

Dr. Gehm verfügt bereits seit vielen Jahren über umfassende Erfahrung in der kindertraumatologischen Versorgung. Durch die nun abgeschlossene Qualifikation konnte diese langjährige Praxis gezielt vertieft und auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebaut werden. Die Weiterbildung vermittelte fundiertes Wissen zu aktuellen diagnostischen und therapeutischen Standards sowie zu besonderen Anforderungen in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen nach Verletzungen und Unfällen.

Mit der Zusatzqualifikation wird die bereits etablierte hohe Versorgungsqualität weiter gestärkt. Die jungen Patientinnen und Patienten profitieren von einer Versorgung, die sowohl auf langjähriger klinischer Erfahrung als auch auf einem aktuellen wissenschaftlichen Niveau basiert. Die Qualifikation unterstreicht den Anspruch, jungen Patientinnen und Patienten eine spezialisierte, altersgerechte und evidenzbasierte traumatologische Behandlung zu bieten.

Quelle: Vinzentius-Krankenhaus Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 11:36