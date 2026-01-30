Landau – Arbeitsmarkt im Januar 2025: Wirtschaftsschwäche hinterlässt weiter Spuren

Landau / Metropolregion Rhein-neckar – Zum Jahresbeginn hat die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau,

wie in diesem Monat üblich, deutlich zugenommen. In den Städten Landau und Neu-

stadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße

waren im Januar 14.492 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 931 Personen

mehr (rund 7 Prozent) als im Dezember und 384 Personen bzw. 2,7 Prozent mehr

als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 5,4 Prozent und lag mit 0,3 Pro-

zentpunkten über dem Vormonatsniveau. Im Januar 2025 lag sie bei 5,3 Prozent.

Für die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, Michaela

Frei, kommt diese Entwicklung nicht überraschend: „Der Arbeitsmarkt reagiert nicht

allein auf die weiterhin spürbare Wirtschaftsschwäche, sondern auch auf saisonale

Einflüsse. Diese wirken sich gerade zu Jahresbeginn aus. Etliche Tätigkeiten können

im Winter nicht im Freien ausgeübt werden“, sagt Frei. Dafür sei im Frühling wieder

mit einer Belebung am Arbeitsmarkt zu rechnen.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 6.967 Perso-

nen (584 Personen mehr als im Vormonat und 499 Personen mehr als vor einem3.507

freie Arbeitsstellen im Bestand neu gemeldete Arbeitsstellen

5,4 %

Arbeitslosenquote

VERGLEICH ZUM VORMONAT (Dezember 2025)

Person/en mehr arbeitslos

856

sozialv.pflichtige Beschäftigte (Stichtag: 31.07.2025)

14.492

AKTUELLER MONAT (Januar 2026)

arbeitslose Person/en

931

151.942 (Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 7.525 Arbeitslose registriert, 347

Personen mehr als im Vormonat, aber 115 Personen weniger als im Vorjahr. Durch

die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 52 Prozent aller Arbeitslosen be-

treut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.957 Personen arbeitslos. Davon

kamen 1.469 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit, 126 oder 9,4 Prozent mehr als

im Januar 2025. 2.043 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen

627 eine Erwerbstätigkeit auf, das waren 34 oder 5,1 Prozent weniger als vor einem

Jahr.

Auch wenn im aktuellen Monat weniger Menschen einen neuen Job begonnen ha-

ben, bleibt der Arbeitsmarkt in der Region weiterhin aufnahmefähig. Aktuell befanden

sich 3.507 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur, das sind lediglich 10 Stellen

bzw. 0,3 Prozent weniger als im Januar 2025. „Wir stehen hier im engen Kontakt mit

den Unternehmen und Personalverantwortlichen. Falls arbeitslosen Bewerberinnen

und Bewerber die geforderte Qualifikation fehlen, versuchen wir mit beruflicher Wei-

terbildung zu unterstützen. Auch die Beschäftigtenförderung steht weiterhin in unse-

rem Fokus“, so Frei abschließend.

Die Regionen im Überblick

Stadt Landau

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Landau im Januar 2026 gestiegen. 1.825 Men-

schen waren arbeitslos gemeldet, 122 Personen mehr (7 Prozent) als im Dezember

und 105 Personen bzw. 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote

betrug 6,6 Prozent und lag mit 0,4 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor

einem Jahr lag sie bei 6,3 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 395 Personen arbeitslos. Davon

kamen 172 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 266 Menschen beendeten ihre Ar-

beitslosigkeit, davon nahmen 89 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: Aktuell waren in der Stadt Landau

583 freie Stellen im Bestand der ArbeitsagenturAgentur für Arbeit Landau

Stadt Neustadt an der Weinstraße

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Neustadt im Januar 2026 gestiegen. 2.066 Men-

schen waren arbeitslos gemeldet, 134 Personen mehr (7 Prozent) als im Dezember,

aber 37 Personen bzw. 2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote

betrug 7 Prozent und lag mit 0,4 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor

einem Jahr lag sie bei 7,1 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 367 Personen arbeitslos. Davon

kamen 190 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 244 Menschen beendeten ihre Ar-

beitslosigkeit, davon nahmen 90 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen in der Stadt Neustadt suchen weiterhin Mitarbeitende: Aktuell be-

fanden sich 374 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Landkreis Bad Dürkheim

Die Arbeitslosigkeit ist Bad Dürkheim im Januar 2026 gestiegen. 3.476 Menschen

waren arbeitslos gemeldet, 178 Personen mehr (5 Prozent) als im Dezember, aber

67 Personen bzw. 2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote be-

trug 4,8 Prozent und lag mit 0,3 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor

einem Jahr lag sie ebenfalls bei 4,8 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 695 Personen arbeitslos. Davon

kamen 361 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 519 Menschen beendeten ihre Ar-

beitslosigkeit, davon nahmen 149 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen im Landkreis Bad Dürkheim suchen weiterhin Mitarbeitende: Ak-

tuell befanden sich damit 689 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Landkreis Germersheim

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Germersheim im Januar 2026 gestiegen. 4.025

Menschen waren arbeitslos gemeldet, 300 Personen mehr (8 Prozent) als im De-

zember und 292 Personen bzw. 8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslo-

senquote betrug 5,4 Prozent und lag mit 0,4 Prozentpunkten über dem Vormonats-

niveau. Vor einem Jahr lag sie bei 5 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 869 Personen arbeitslos. Davon

kamen 423 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 582 Menschen beendeten ihre Ar-

beitslosigkeit, davon nahmen 155 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen im Landkreis Germersheim suchen weiterhin Mitarbeitende: Aktu-

ell befanden sich 759 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.Agentur für Arbeit Landau

Landkreis Südliche Weinstraße

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Südliche Weinstraße im Januar 2026 gestiegen.

3.100 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 197 Personen mehr (7 Prozent) als im

Dezember und 91 Personen bzw. 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslo-

senquote betrug 5 Prozent und lag mit 0,4 Prozentpunkten über dem Vormonatsni-

veau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,8 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 631 Personen arbeitslos. Davon

kamen 323 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 432 Menschen beendeten ihre Ar-

beitslosigkeit, davon nahmen 144 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen im Landkreis Südliche Weinstraße suchen weiterhin Mitarbei-

tende: Aktuell befanden sich damit 1.102 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Quelle: Agentur für Arbeit Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:40