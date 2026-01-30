  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Landau – Arbeitsmarkt im Januar 2025: Wirtschaftsschwäche hinterlässt weiter Spuren

Arbeitsmarkt landau jan2026Landau / Metropolregion Rhein-neckar – Zum Jahresbeginn hat die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau,
wie in diesem Monat üblich, deutlich zugenommen. In den Städten Landau und Neu-
stadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße
waren im Januar 14.492 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 931 Personen
mehr (rund 7 Prozent) als im Dezember und 384 Personen bzw. 2,7 Prozent mehr
als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 5,4 Prozent und lag mit 0,3 Pro-
zentpunkten über dem Vormonatsniveau. Im Januar 2025 lag sie bei 5,3 Prozent.
Für die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, Michaela
Frei, kommt diese Entwicklung nicht überraschend: „Der Arbeitsmarkt reagiert nicht
allein auf die weiterhin spürbare Wirtschaftsschwäche, sondern auch auf saisonale
Einflüsse. Diese wirken sich gerade zu Jahresbeginn aus. Etliche Tätigkeiten können
im Winter nicht im Freien ausgeübt werden“, sagt Frei. Dafür sei im Frühling wieder
mit einer Belebung am Arbeitsmarkt zu rechnen.
Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 6.967 Perso-
nen (584 Personen mehr als im Vormonat und 499 Personen mehr als vor einem3.507
freie Arbeitsstellen im Bestand neu gemeldete Arbeitsstellen
5,4 %
Arbeitslosenquote
VERGLEICH ZUM VORMONAT (Dezember 2025)
Person/en mehr arbeitslos
856
sozialv.pflichtige Beschäftigte (Stichtag: 31.07.2025)
14.492
AKTUELLER MONAT (Januar 2026)
arbeitslose Person/en
931
151.942 (Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 7.525 Arbeitslose registriert, 347
Personen mehr als im Vormonat, aber 115 Personen weniger als im Vorjahr. Durch
die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 52 Prozent aller Arbeitslosen be-
treut.
Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.957 Personen arbeitslos. Davon
kamen 1.469 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit, 126 oder 9,4 Prozent mehr als
im Januar 2025. 2.043 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen
627 eine Erwerbstätigkeit auf, das waren 34 oder 5,1 Prozent weniger als vor einem
Jahr.
Auch wenn im aktuellen Monat weniger Menschen einen neuen Job begonnen ha-
ben, bleibt der Arbeitsmarkt in der Region weiterhin aufnahmefähig. Aktuell befanden
sich 3.507 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur, das sind lediglich 10 Stellen
bzw. 0,3 Prozent weniger als im Januar 2025. „Wir stehen hier im engen Kontakt mit
den Unternehmen und Personalverantwortlichen. Falls arbeitslosen Bewerberinnen
und Bewerber die geforderte Qualifikation fehlen, versuchen wir mit beruflicher Wei-
terbildung zu unterstützen. Auch die Beschäftigtenförderung steht weiterhin in unse-
rem Fokus“, so Frei abschließend.
Die Regionen im Überblick
Stadt Landau
Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Landau im Januar 2026 gestiegen. 1.825 Men-
schen waren arbeitslos gemeldet, 122 Personen mehr (7 Prozent) als im Dezember
und 105 Personen bzw. 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote
betrug 6,6 Prozent und lag mit 0,4 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor
einem Jahr lag sie bei 6,3 Prozent.
Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 395 Personen arbeitslos. Davon
kamen 172 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 266 Menschen beendeten ihre Ar-
beitslosigkeit, davon nahmen 89 eine Erwerbstätigkeit auf.
Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: Aktuell waren in der Stadt Landau
583 freie Stellen im Bestand der ArbeitsagenturAgentur für Arbeit Landau

Stadt Neustadt an der Weinstraße
Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Neustadt im Januar 2026 gestiegen. 2.066 Men-
schen waren arbeitslos gemeldet, 134 Personen mehr (7 Prozent) als im Dezember,
aber 37 Personen bzw. 2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote
betrug 7 Prozent und lag mit 0,4 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor
einem Jahr lag sie bei 7,1 Prozent.
Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 367 Personen arbeitslos. Davon
kamen 190 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 244 Menschen beendeten ihre Ar-
beitslosigkeit, davon nahmen 90 eine Erwerbstätigkeit auf.
Die Unternehmen in der Stadt Neustadt suchen weiterhin Mitarbeitende: Aktuell be-
fanden sich 374 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.
Landkreis Bad Dürkheim
Die Arbeitslosigkeit ist Bad Dürkheim im Januar 2026 gestiegen. 3.476 Menschen
waren arbeitslos gemeldet, 178 Personen mehr (5 Prozent) als im Dezember, aber
67 Personen bzw. 2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote be-
trug 4,8 Prozent und lag mit 0,3 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor
einem Jahr lag sie ebenfalls bei 4,8 Prozent.
Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 695 Personen arbeitslos. Davon
kamen 361 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 519 Menschen beendeten ihre Ar-
beitslosigkeit, davon nahmen 149 eine Erwerbstätigkeit auf.
Die Unternehmen im Landkreis Bad Dürkheim suchen weiterhin Mitarbeitende: Ak-
tuell befanden sich damit 689 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.
Landkreis Germersheim
Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Germersheim im Januar 2026 gestiegen. 4.025
Menschen waren arbeitslos gemeldet, 300 Personen mehr (8 Prozent) als im De-
zember und 292 Personen bzw. 8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslo-
senquote betrug 5,4 Prozent und lag mit 0,4 Prozentpunkten über dem Vormonats-
niveau. Vor einem Jahr lag sie bei 5 Prozent.
Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 869 Personen arbeitslos. Davon
kamen 423 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 582 Menschen beendeten ihre Ar-
beitslosigkeit, davon nahmen 155 eine Erwerbstätigkeit auf.
Die Unternehmen im Landkreis Germersheim suchen weiterhin Mitarbeitende: Aktu-
ell befanden sich 759 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.Agentur für Arbeit Landau

Landkreis Südliche Weinstraße
Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Südliche Weinstraße im Januar 2026 gestiegen.
3.100 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 197 Personen mehr (7 Prozent) als im
Dezember und 91 Personen bzw. 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslo-
senquote betrug 5 Prozent und lag mit 0,4 Prozentpunkten über dem Vormonatsni-
veau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,8 Prozent.
Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 631 Personen arbeitslos. Davon
kamen 323 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 432 Menschen beendeten ihre Ar-
beitslosigkeit, davon nahmen 144 eine Erwerbstätigkeit auf.
Die Unternehmen im Landkreis Südliche Weinstraße suchen weiterhin Mitarbei-
tende: Aktuell befanden sich damit 1.102 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Quelle: Agentur für Arbeit Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:40

