  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

4096 2730 max JJJ
30.01.2026, 18:49 Uhr

Heidelberg – Stadthalle: Von der provisorischen Festhalle aus Holz zum internationalen Konzerthaus

4096 2730 max JJJ
Die Stadthalle. Ostansicht 2026 Foto: Nicolaus Niebylski
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadthalle in der Altstadt hat seit jeher eine außergewöhnliche Bedeutung für Heidelberg und die Bürgerinnen und Bürger: von der Errichtung des Vorgängerbaus im Jahr 1886 über den Bau der Stadthalle von 1901 bis 1903 bis hin zur kurz bevorstehenden Wiedereröffnung der umfassend sanierten Stadthalle an diesem Sonntag, 1. Februar 2026: Sie war von Beginn an ein Zentrum gesellschaftlicher, kultureller und wissenschaftlicher Veranstaltungen in Heidelberg. Der Blick in die Historie der Stadthalle zeigt auch berühmte Besucherinnen und Besucher auf – von den Bundeskanzlern Konrad Adenauer und Helmut Kohl über den damaligen Wirtschaftsminister und späteren Bundeskanzler Ludwig Erhard und den Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann bis hin zu Königin Silvia von Schweden.

Nachdem offenbar immer mehr Wünsche aus der Bürgerschaft nach einer Festhalle aufgekommen waren, wurde 1886 – an gleicher Stelle wie die spätere Stadthalle – ein Vorgängerbau zum 500. Jubiläum der Universität Heidelberg errichtet: eine provisorische Festhalle aus Holz, deutlich größer als die heutige Stadthalle. Die Rufe nach einer Stadthalle wurden in der Folge lauter. Ab 1901 baut schließlich die Stadt Heidelberg die Stadthalle in ihrer heute bekannten Form als Versammlungs- und Festgebäude für die Bürgerschaft.

Am 5. August 1903 wird die Stadthalle offiziell eröffnet. Sie bietet der 100-Jahr-Feier der Universität Heidelberg seit ihrer Wiederbegründung und Erneuerung durch Großherzog Carl Friedrich von Baden einen stilvollen Rahmen. „Der heutige Tag ist nicht nur für die Universität, sondern auch für die Stadt Heidelberg ein Tag aufrichtiger Freude. […] Hat doch die Frage der Erstellung eines Saalbaus in hiesiger Stadt die Bevölkerung Jahrzehnte lang beschäftigt“, sagte der damalige Heidelberger Oberbürgermeister Karl Wilckens: Großherzog Friedrich von Baden, der sich anlässlich des Aufenthaltes in Heidelberg auch in das Goldene Buch der Stadt Heidelberg eintrug, wünschte bei der Eröffnung, „dass das herrliche Unternehmen der Stadt zum Segen gereichen werde.“ Der Bau der Stadthalle kostete die für diese Zeit große Summe von 1.025.000 Goldmark.

Die Stadthalle wurde durch die Heidelberger Architekten Jakob Henkenhaf (1855-1927) und Friedrich Ebert (1850-1914) entworfen. Die Südseite zeigt Porträts Heidelberger Professoren sowie berühmter Künstler wie Adolf von Vangerow, Johannes Caspar Bluntschli, Karl Josef Anton Mittermaier, Adolf Kussmaul, Albert Mays, Karl Gottfried Nadler, Richard Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Ludwig van Beethoven.

Kriegslazarett im Ersten und Zweiten Weltkrieg

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg diente die Stadthalle als Kriegslazarett. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude von der US Armee als Special Service Center genutzt – mit Jazzabenden, Filmvorführungen und Tanzabenden. Erst 1951 bekam Heidelberg seine „gute Stube“ zurück. In den 1970er Jahren zeichnete sich immer mehr ab, dass die Stadthalle sanierungsbedürftig ist. Über die Zukunft wurden leidenschaftliche Diskussionen geführt. 1979/80 wurde die Stadthalle renoviert und in Kongresshaus Stadthalle Heidelberg umbenannt. Dabei wurden unter anderem auch die Ausgänge an der Nordseite des Großen Saals zum Portikus am Neckar verschlossen, eine Holzverkleidung hinter der Bühne eingezogen und ein Rondell am Montpellierplatz errichtet – Maßnahmen, die mit der aktuellen Sanierung wieder rückgängig gemacht wurden. Die Stadthalle nähert sich dadurch wieder ihrem Originalzustand an. Seit 1997 ist die Stadthalle zentrale Spielstätte des Musikfestivals Heidelberger Frühling.

Berühmte Besucherinnen und Besucher in der Stadthalle

Im Jahr 1929 waren der Schriftsteller Thomas Mann sowie der Schriftsteller und Dramatiker Gerhart Hauptmann anlässlich der Eröffnung der Schlossfestspiele in Heidelberg zu Besuch, auch in der Stadthalle. Zwischen 1950 und 1960 waren unter anderem der amerikanische Jazzmusiker Duke Ellington, die schwedische Schauspielerin und Sängerin Zarah Leander und der österreichische Sänger und Komponist Udo Jürgens zu Gast. Anlässlich 100 Jahre Deutscher Industrie- und Handelstag wurden 1961 Bundeskanzler Konrad Adenauer und sein Nachfolger Ludwig Erhard, zu diesem Zeitpunkt noch Wirtschaftsminister, in der Stadthalle begrüßt – zum Jubiläum ein Vierteljahrhundert später im Jahr 1986 kam Bundeskanzler Helmut Kohl.

Im gleichen Jahr besuchte auch Königin Silvia von Schweden, gebürtige Heidelbergerin, anlässlich der 600-Jahr-Feier der Universität Heidelberg die Stadthalle. Der Philosoph Hans-Georg Gadamer erhielt 2000 in der Stadthalle, zu seinem 100. Geburtstag, die Ehrenbürgerwürde der Stadt Heidelberg verliehen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 18:49

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com