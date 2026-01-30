Heidelberg-Pass kann jetzt auch online beantragt werden – Neues Design und nachhaltiges Material!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberg-Pass und der Heidelberg-Pass+ können ab Sonntag, 1. Februar 2026, auch online beantragt werden. Mit der Einführung des digitalen Antragsverfahrens wird der Zugang für Berechtigte deutlich erleichtert und die Bearbeitung effizienter sowie schneller gestaltet. Ein weiterer Vorteil: Nach erfolgreicher Antragstellung erhalten berechtigte Antragstellerinnen und Antragsteller eine Bestätigung per E-Mail. Diese gilt bereits als Nachweis für den Besitz eines gültigen Heidelberg-Passes(+) und berechtigt zur Inanspruchnahme aller Vergünstigungen – noch bevor der Pass im Scheckkartenformat postalisch zugestellt wird.

Das digitale Antragsverfahren steht ausschließlich für die Erstbeantragung des Heidelberg-Passes(+) zur Verfügung. Verlängerungen müssen weiterhin persönlich in den zuständigen Bürgerämtern beantragt werden. Bei der Verlängerung wird keine neue Karte ausgegeben, sondern die bestehende weitergenutzt. Das ist nachhaltig und begünstigt das Verfahren.

Modernisiertes Erscheinungsbild macht die Karte auch langlebiger

Neben der Digitalisierung des Beantragungsverfahrens wurde auch das Erscheinungsbild des Heidelberg-Passes(+) weiterentwickelt. Neu ausgestellte Pässe erhalten ein modernisiertes Design und bestehen aus einem hochwertigeren, reißfesten und nachhaltigen Material. Die Handhabung im Alltag bleibt unverändert, gleichzeitig wird die Karte umweltfreundlicher und langlebiger. Bereits ausgegebene Pässe behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit und berechtigen nach wie vor zur Inanspruchnahme der mit dem Heidelberg-Pass(+) einhergehenden Vorteile.

Weitere Informationen finden sich online unter www.heidelberg.de/heidelbergpass.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 18:12