Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg werden im Heidelberger Thermalbad im Februar 2026 zwei Pappeln fällen lassen, um auch zukünftig eine sichere Umgebung für die Badegäste gewährleisten zu können. Grund für diese Maßnahme ist ein unheilbarer Pilzbefall der Bäume. Aufgrund von Astbruchgefahr können die befallenen Bäume eine Gefahr für Personen im Bad darstellen.

Die Arbeiten erfolgen nach sorgfältigen artenschutzrechtlichen Voruntersuchungen und in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Umweltschutz Heidelberg sowie dem Landschaftsamt Heidelberg. Beginn der Arbeiten ist am Dienstag, den 3. Februar 2026. Nach Abschluss der Maßnahmen werden an gleicher Stelle neue Bäume gepflanzt, um das grüne Erscheinungsbild des Thermalbads zu erhalten und den Baumbestand wieder aufzuforsten.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 17:06