Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Sinfonische Aufbauorchester (Leitung Antje Hammacher) und das Sinfonische Blasorchester II (Leitung Jean-Daniel Vera) der Musik- und Singschule laden am Sonntag, 8. Februar 2026, um 17 Uhr zum Konzert in den Johannes-Brahms-Saal, Kirchstraße 2, ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Stücke von Johannes Brahms, Camille Saint-Saens und Fritz Neuböck. Der Eintritt ist frei. Das Sinfonische Aufbauorchester wird geleitet von Antje Hammacher, das Sinfonische Blasorchester II wird geleitet von Jean-Daniel Vera.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 18:23