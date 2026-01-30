Heidelberg / Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Gewerkschaft ver.di hat zahlreiche ÖPNV-Unternehmen in ganz Deutschland fürMontag, 2. Februar 2026, zum Streik aufgerufen. Hintergrund sind die Verhandlungen über den Tarifvertrag Nahverkehr in zahlreichen Bundesländern. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) ist von diesem Streikaufruf nicht betroffen, da der Tarifvertrag Nahverkehr zwar für viele Nahverkehrsunternehmen in Deutschland, aber nicht für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der rnv gilt. Die rnv hat einen eigenen Haustarifvertrag, der noch bis 2027 gültig ist. Die Busse
und Bahnen der rnv fahren daher am Montag, 2. Februar, regulär. Derzeit gibt es auch keine Hinweise, dass
Subunternehmer der rnv vom Streik betroffen sind. Über mögliche Ausfälle wird die rnv am Montag, 2. Februar, auf ihren Fahrgastinformationsmedien wie beispielsweise der Start.info-App sowie auf ihrer Website www.rnv-online.de/verkehrsmeldungen gesondert informieren.
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)
Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 18:28