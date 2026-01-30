  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

30.01.2026, 17:44 Uhr

Heidelberg – Faschingsumzug am 17. Februar

Bildrechte: Heidelberger Karneval Komitee 1952 e.V.

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ah) – Die Heidelberger Fastnacht kehrt mit 83 Zugnummern [Stand: 30.1.2026] zurück auf die Straße: Am Dienstag, 17. Februar 2026, startet der Heidelberger Fastnachtszug ab 14:11 Uhr und zieht durch die Innenstadt. Im Anschluss wird weitergefeiert – die Abschlussparty findet auf dem Marktplatz statt. Wenn sich die Heidelberger Altstadt in ein buntes Narrenmeer verwandelt, ist klar: Es ist wieder Zeit für den Heidelberger Fastnachtszug. Am Dienstag, 17. Februar 2026, startet der Zug ab 14:11 Uhr und zieht durch die Innenstadt. Im Anschluss wird gemeinsam weitergefeiert: Die Abschlussparty findet auf dem Marktplatz statt. „Stand heute sind es 83 Gruppen, die am Umzug teilnehmen werden. Das ist ein starkes Zeichen für die lebendige Heidelberger Fastnacht und das große Engagement der Vereine und Aktiven – und nach dem, was im vergangenen Jahr passiert ist, freut uns das umso mehr. Nachdem der Fastnachtszug 2025 nach der schrecklichen Amokfahrt in Mannheim kurzfristig abgesagt werden musste, sind wir dankbar, dass wir 2026 wieder gemeinsam feiern können. Das Sicherheitskonzept wurde nochmals gemeinsam mit allen zuständigen Ämtern und Behörden überarbeitet und angepasst, um noch mehr Sicherheit zu gewährleisten. Hervorheben möchte ich dabei ausdrücklich die stets sehr gute Zusammenarbeit mit den städtischen Ämtern und den Behörden – alle setzen alles daran, dass diese Veranstaltung stattfinden kann. Denn eines ist klar: Der Heidelberger Fastnachtszug ist die älteste bestehende Großveranstaltung in Heidelberg und ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens – weil er Alt und Jung zusammenbringt." – Joe Schwarz, Vizepräsident des Heidelberger Karneval Komitees und organisatorischer Leiter des Heidelberger Fastnachtszuges. „Die Heidelberger Fastnacht verbindet Generationen – sie ist Tradition, Heimatgefühl und gleichzeitig pure Lebensfreude. Wir freuen uns auf einen fröhlichen, friedlichen und sicheren Fastnachtsdienstag, an dem Heidelberg wieder zeigt, wie viel Herz im Brauchtum steckt." – Dr. Wolfgang Heindl, Präsident des Heidelberger Karneval Komitees. Dank an Unterstützer und Sponsoren Dr. Wolfgang Heindl betont, dass eine Veranstaltung dieser Größenordnung ohne

„Ein großer Dank gilt unseren Sponsoren und Unterstützern, die die Heidelberger Fastnacht Jahr für Jahr möglich machen. Wir bedanken uns herzlich bei der Pekkip Holding, der Heidelberg IT Management GmbH & Co. KG, der Qube Heidelberg GmbH,
der Weisse Flotte GmbH & Co. KG sowie der Mannheimer Power GmbH, der Fahrwerk Ambient Marketing GmbH & Co. KG, der Heidelberger Brauerei, Heidelberg Marketing GmbH und natürlich der Stadt Heidelberg für die bereitgestellten Fördermittel.
Ganz besonders freuen wir uns, die Sparkasse Heidelberg unter unseren Förderern begrüßen zu dürfen und bedanken uns für die großzügige Spende in Höhe von 20.000,00 € für die beiden in Heidelberg stattfindenden Fastnachtszüge. Als regionale Sparkasse fühlt sie sich – weit über Finanzdienstleistungen hinaus – der Region, den Menschen sowie den Vereinen verpflichtet. Dies gilt auch für die Pflege und Fortentwicklung des Brauchtums bzw. der Traditionen. Hierfür gilt unser herzlicher Dank.“ – Dr. Wolfgang Heindl, Präsident des Heidelberger Karneval Komitees.
Mittendrinn statt nur dabei…

Anmeldungen für den Heidelberger Fastnachtszug sind weiterhin möglich. Das Heidelberger Karneval Komitee freut sich über weitere Gruppen, da jede zusätzliche Zugnummer den Umzug noch lebendiger macht. Mitmachen können Vereine, Cliquen,
Musikgruppen sowie Fuß- und Wagengruppen. Das Anmeldeformular steht unter www.hkk1952.de/downloads zur Verfügung.

Verkehr & Hinweise
Für einen reibungslosen Ablauf des Fastnachtsumzugs am 17.02.2026 (Start ab 14:11 Uhr) sind in Bergheim und der Altstadt umfangreiche Straßensperrungen sowie Änderungen im ÖPNV erforderlich. Wir empfehlen eine frühzeitige Anreise, zusätzliche
Wege- und Wartezeit einzuplanen und – wenn möglich – auf ÖPNV sowie Park & Ride auszuweichen.

Straßensperrungen entlang des Zugwegs
Der Zug führt über Fehrenzstraße, Bergheimer Straße, Bismarckplatz und die Hauptstraße und endet zur Auflösung am Marktplatz. Entsprechend treten Sperrungen in mehreren Stufen in Kraft:
• bis ca. 18:00 Uhr sind der Bismarckplatz sowie die Bergheimer Straße zwischen
den Kreuzungen Rohrbacher Straße und Mittermaierstraße betroffen.
• bis ca. 19:00 Uhr bleibt außerdem der Universitätsplatz gesperrt.
• bis ca. 20:00 Uhr gilt dies auch für Kornmarkt und Mönchgasse.
Wichtiger Hinweis: Während der Sperrung ist ein Umsteigen am Bismarckplatz zeitweise nicht möglich, da entlang des Zugwegs Absperrgitter aufgestellt sind.

Änderungen im ÖPNV
Im Bereich Bergheim/Altstadt kommt es am Veranstaltungstag zu Umleitungen, verkürzten Linienwegen und Haltestellenänderungen bei Bus und Straßenbahn. Betroffen sind unter anderem mehrere Buslinien (z. B. 20, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 39 sowie E-Linien). Auch der Straßenbahnverkehr ist im Bereich Seegarten/Bismarckplatz/Bergheimer Straße eingeschränkt; dort sind Sperrungen etwa zwischen ca. 12:30 Uhr und ca. 18:00 Uhr vorgesehen (Umleitungen bzw. verkürzte
Führung je nach Linie).

Mitgliedsgesellschaften:
Heidelberger Carneval Club 1960 e.V. Karnevalsgesellschaft Polizei Heidelberg 1958 e.V Kurpfälzer Trabanten Heidelberg 1952 e.V. Perkeo – Gesellschaft Heidelberg 1907 e.V. Pfaffengrunder Karneval Gesellschaft 1954 e.V. Ziegelhäuser Karneval Gesellschaft 1913 e.V. Wir bitten alle Fahrgäste, sich tagesaktuell über die rnv-Auskunftssysteme sowie die Informationen der Stadt Heidelberg zu informieren und – besonders in den genannten Zeitfenstern – mehr Zeit für die An- und Abreise einzuplanen.

Historie
Der Heidelberger Fastnachtszug ist der traditionsreichste Fastnachtszug der Region und einer der ältesten in Deutschland: Der erste urkundlich erwähnte Zug fand am 6. März 1848 statt. Er stand unter dem Motto „Einzug Friedrich des Siegreichen in seine Residenz Heidelberg nach der Schlacht bei Seckenheim“ und führte vom „Mannheimer Thore“ bis in den „Schlosshof“.

Eckdaten des Karneval-Events
• Termin: Dienstag, 17. Februar 2026
• Start: ab 14:11 Uhr
• Teilnehmende Zugnummern: 83 (Stand: 30.1.2026)
• Abschluss: Abschlussparty auf dem Marktplatz
• Zugstrecke: Bergheimer Straße, Bismarckplatz, Hauptstraße, Marktplatz
• Sperr- und Lenkungsmaßnahmen: großräumige Sperrungen und Umleitungen im Innenstadtbereich

Quelle: Heidelberger Karneval Komitee 1952 e.V.

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 17:44

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

