Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Künstlerin Christel Apfel präsentiert vom 3. Februar bis 27. April 2026 im Bürgeramt Mitte, Bergheimer Straße 69, eine Auswahl ihrer Acrylarbeiten der vergangenen drei Jahre. Die oft farbintensiven Bilder sind in verschiedenen Formaten auf Leinwand und Papier gearbeitet. Christel Apfel bewegt sich gerne draußen in der Natur und lässt sich von den Orten und Plätzen, die sie besucht hat, inspirieren. Ihr inneres und äußeres Erleben drückt sie oft in expressionistischer Weise mit kräftigen, leuchtenden Farben und dynamischem Pinselstrich aus. Manche Bilder fangen Momente des Lichts ein und haben dadurch einen positiven und hoffnungsvollen Ausdruck. Andere vermitteln eine dramatische Stimmung. Christel Apfels Naturerfahrungen gehen auch in ihre abstrakten Gemälde ein. Die Interaktion von Farbe, Form und Textur ohne klare figurative Darstellung geben ihren Gefühlen und Erfahrungen Ausdruck.

Ihre Arbeiten wurden in den vergangenen Jahren sowohl in Gruppenausstellungen mit den Wieblinger KreARTisten, der sie seit ihrer Gründung 2013 angehört, als auch in Einzelausstellungen gezeigt.

Das Bürgeramt Mitte hat montags und freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr und mittwochs von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 18:20