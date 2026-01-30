Hardheim – Brand in Tierkörperbeseitigungsanlage

Hardheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag gegen 22.00 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Tierkörperbeseitigungsanlage in Hardheim ein Feuer auf dem Firmengelände. An einer Presse entzündete sich wohl das dort ausgeschiedene Fett, wodurch die Presse Feuer fing. Trotz sofortiger Löschversuche der Mitarbeiter mussten die Feuerwehren der umliegenden Orte anrücken, um die Flammen zu stoppen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an, da sich das Fett immer wieder erneut entzündete. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden, der ersten Schätzungen nach mit mehr als 100.000 Euro beziffert wird.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 13:47