Friedelsheim – Polizei sucht Betrüger

Friedelsheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Annahme, eine Kaution für ihre in einen Unfall verwickelte Tochter zu stellen, übergab eine Seniorin am Donnerstagnachmittag (29.01.2026, ca. 15:40 Uhr) Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro an einen falschen Polizeibeamten. Nach der Übergabe wurde sich die Frau darüber bewusst, einer Betrugsmaschen aufgelaufen zu sein und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Abholer entkam unerkannt mit der Beute.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75 – 1,80m groß, braune Jacke und Hose, grüner Schal, kurze dunkelblonde Haare.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Haben Sie zur Tatzeit im Bereich der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Unsere Tipps gegen Telefonbetrüger:

– Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und

Wertgegenständen am Telefon herauszugeben!

– Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals am Telefon Bürgerinnen und Bürger dazu auffordert, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben!

– Die Polizei schickt auch keine Zivilkräfte an die Wohnungen, um die gesammelten Wertsachen abzuholen und vorsorglich in „Verwahrung“ zu nehmen!

– Bleiben Sie also misstrauisch! Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen!

– Geben Sie niemals fremden Menschen, die sich zum Beispiel als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten ausgeben, ihre Wertsachen zur Verwahrung mit!

– Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los.

– Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 13:54