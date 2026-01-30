Frankenthal – Sperrungen K11 Wormser Straße und Johann-Stamitz-Straße

Teilsperrung des gemeinsamen Geh- und Radweges auf der K11 Wormser Straße

Aufgrund der Durchführung einer Baumaßnahme, ist in der Zeit vom 29. Januar bis voraussichtlich 3. April eine Teilsperrung des gemeinsamen Geh- und Radweges in der Wormser Straße (K11), bei Ludwigshafen Oggersheim, notwendig.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Fahrbahnvollsperrung Johann-Stamitz-Straße 18

Aufgrund der Durchführung einer privaten Baumaßnahme, ist in der Zeit vom 2. Februar bis voraussichtlich 6. Februar eine Fahrbahnvollsperrung im Bereich der Johann-Stamitz-Straße 18 notwendig.

Quelle: Stadtverealtung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:44