Frankenthal – Kinder- und Jugendbüro veröffentlicht neues Kursprogramm für das erste Halbjahr 2026

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Kinder- und Jugendbüro Frankenthal präsentiert sein neues Kursprogramm für das erste Halbjahr 2026. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Interessierte finden die vollständige Programmübersicht mit allen Terminen und Kursinformationen online oder direkt im Kinder- und Jugendbüro.

Das Kursprogramm richtet sich an Schulkinder ab der ersten Klasse bis hin zu Jugendlichen bis 16 Jahre. Besonders im Fokus stehen der Stunt-Workshop, der Schnupperkurs Theater und der Schnupperkurs Tanz, die den Teilnehmenden vielfältige Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung bieten. Die Kurse werden von einem erfahrenen Theaterpädagogen geleitet.

Ein weiteres Highlight ist der Kurs „Kinder: stark und leicht“ für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Die Teilnehmenden lernen hier, selbstbewusster mit Konflikten umzugehen und im Alltag mutig aufzutreten. Die Kursleitung übernimmt eine erfahrene Trainerin im Bereich Mut- und Resilienztraining.

Abgerundet wird das Programm durch beliebte Klassiker wie Osterbäckerei, Osterbasteln und Valentinstagsbasteln. Alle Kurse sind altersgerecht konzipiert und teilweise nach Altersgruppen gestaffelt.

„Wir freuen uns sehr auf die Beteiligung und das Engagement der Kinder und Jugendlichen in unseren Kursen“, so das Team des Kinder- und Jugendbüros.

Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es unter www.unser-ferienprogramm.de/frankenthal, www.frankenthal.de/kijub oder direkt im Kinder- und Jugendbüro, Stephan-Cosacchi-Platz 3, kijub@frankenthal.de.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 10:30