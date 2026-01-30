

Dudenhofen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 10. Februar 2026 zeigen wir bei der Liedertafel Dudenhofen den Film „Sternstunde ihres Lebens“ – über das politische Wirken von Elisabeth Selbert, die mit großem Mut und Beharrlichkeit den Gleichberechtigungsartikel in unser Grundgesetz erkämpft hat. Frau Ministerpräsidentin a.D Malu Dreyer wird als besonderer Gast des Abends zugegen sein.

Zur Einstimmung auf den Film wird es zuvor einen Austausch mit Malu Dreyer geben. Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, was Elisabeth Selberts Einsatz bis heute bedeutet – für unsere Demokratie, für Gleichberechtigung und für

unseren politischen Anspruch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten.

Der Ablauf des Abends:

● 18:30 – 19:00 Uhr: Ankommen

● 19:00 – 19:30 Uhr: Gespräch Malu Dreyer & Marlene Gottwald

● 19:30 – 21:00 Uhr: Filmvorführung Sternstunde ihres Lebens

● 21:00 – 21:30 Uhr: Austausch und Ausklang

Adresse: Liedertafel (Sängerheim), Albrecht-Dürer-Straße 12, 67373 Dudenhofen (Parken auf dem Festplatz ist möglich

