Bad Bergzabern – Unfallflucht in der Lessingstraße

Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum 28.01.2026, 07:15 Uhr bis 29.01.2026, 13:20 Uhr kam es in Bad Bergzabern in Höhe Lessingstraße 46 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Einmündung zur Sundahlstraße einen silbernen Ford und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.
Quelle:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026, 07:05