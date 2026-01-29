Zwingenberg – Einbruch in Indoor-Spielplatz

Zwingenberg/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Dienstag (27.01.) kam es zu einem Einbruch in einen Indoor-Spielplatz „In der Tagweide“. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zugang in das Gebäude, erbeuteten anschließend aber lediglich mehrere Schlüssel. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0.
Quelle
Polizeipräsidium Südhessen
Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 13:41