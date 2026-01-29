Worms – Alice Merton live auf der Bühne bei den Nibelungen-Festspielen 2026

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – International bekannte Musikerin komponiert und performt live für die Festspiele in Worms in künstlerischer Zusammenarbeit mit dem Komponisten Alexander Wolfe von LES ENFANTS TERRIBLES

Im Rahmen der Nibelungen-Festspiele 2026 übernimmt Alice Merton die musikalische Liedgestaltung der diesjährigen Inszenierung. Die international erfolgreiche Singer-Songwriterin, die mit ihrem Hit „No Roots“ weltweit bekannt wurde, komponiert eigens für die Festspielinszenierung „Die Hunnenkönigin“ neue Songs. Zusammen mit dem britischen Sänger, Musiker und Komponisten Alexander Wolfe von Les Enfants Terribles wird Alice Merton in den Vorstellungen auch live als Sängerin und Musikerin auf der Bühne vor dem Dom in Worms performen.

„Die Anfrage, die Musik für die Nibelungen-Festspiele zu gestalten, hat mich sofort gereizt. Theatermusik in diesem Kontext zu entwickeln und dabei auch von Wagner inspiriert zu sein, ist eine spannende künstlerische Herausforderung“, sagt Alice Merton. Mit ihr kehrt eine Künstlerin nach Worms

zurück, die bereits 2023 beim Festival „Worms: Jazz & Joy“ zu Gast war.

Die Produktion „Die Hunnenkönigin“ entsteht in enger Kooperation mit der Londoner Theatercompagnie LES ENFANTS TERRIBLES, die für Stück und Inszenierung verantwortlich zeichnet. Über diese Zusammenarbeit ist auch der britische Komponist; Musiker und Sänger Alexander Wolfe eingebunden. Der Londoner Wolfe hat bereits zahlreiche Theater- und Filmproduktionen musikalisch betreut. Für die Nibelungen-Festspiele 2026 verantwortet er die Musikproduktion und wird gemeinsam mit Alice Merton die Songs live auf der Bühne performen. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Alice Merton und darauf, die Musik für die Nibelungen-Festspiele gemeinsam auf der Bühne zum Leben zu bringen“, erklärt Alexander Wolfe.

„Dass Alice Merton gemeinsam mit dem Londoner Musiker Alexander Wolfe nicht nur Songs für „Die Hunnenkönigin“ schreibt, sondern in den Vorstellungen auch selbst in Worms auf der Bühne stehen wird, ist ein starkes Signal – für die diesjährige Inszenierung ebenso wie für die Nibelungen-Festspiele insgesamt. Es zeigt die große Anziehungskraft, die das Festival inzwischen auf Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Genres ausübt. Der bevorstehende Festspielsommer und die herausragende Arbeit von LES ENFANTS TERRIBLES versprechen, immer mehr zum Ereignis zu werden. Wir freuen uns sehr darauf“, sagen Intendant Nico Hofmann und Dramaturg Thomas Laue.

Die eigens für die Inszenierung entstehenden Songs bilden eine zusätzliche erzählerische Ebene innerhalb des Abends. Sie treten in einen Dialog mit Spiel, Text und Raum und verleihen der Inszenierung eine zeitgenössische Klangsprache. Alice Merton und Alexander Wolfe sind dabei als Musiker Teil des Bühnengeschehens und begleiten die Handlung live.

Alice Merton machte sich mit „No Roots“ international einen Namen und blickt seitdem auf eine außergewöhnliche Karriere mit weltweiten Festivalauftritten, mehreren Studioalben und einer konsequent unabhängigen künstlerischen Haltung zurück. Anfang 2026 ist ihr neues Studioalbum „Visions“ erschienen.

Nibelungen-Festspiele Worms

„DIE HUNNENKÖNIGIN“ lautet der Titel der kommenden Uraufführung der Nibelungen-Festspiele Worms, welche vom 17. Juli bis 2. August auf der großformatigen Freilichtbühne vor dem Wormser zu sehen sein wird. Die Produktion entsteht in Kooperation mit der Londoner Theatercompagnie „Les Enfants Terribles“. Das Stück schreibt Autor Oliver Lansley, der auch gleichzeitig zusammen mit James Seager Regie führen wird. Weitere Informationen und Tickets unter www.nibelungenfestspiele.de.

Quelle: Nibelungenfestspiele gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 10:06