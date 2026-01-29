Weinstrasse – Frühlingserwachen in der Pfalz – Neue Mandelbäume in Lambrecht und deutlich mehr Genussangebote bei VinoLumino

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – (pt) Mit der Pfälzer Mandelblüte beginnt in der Pfalz traditionell der Frühling – oft früher als in vielen anderen Regionen Deutschlands. Vom 21. Februar bis 6. April 2026 laden die Pfälzer Mandelwochen wieder dazu ein, die blühende Landschaft, regionale Küche und vielfältige Veranstaltungen an der Deutschen Weinstraße zu erleben. Gerade für Gäste aus Regionen, in denen der Winter noch präsent ist, ist die Mandelblüte ein beliebter Reiseanlass.

Ein sichtbares Zeichen für den weiteren Ausbau des Angebots setzt Lambrecht: Dort wurden 2025 rund 20 neue Mandelbäume gepflanzt. Sie erweitern das Blütenpanorama in der Region und schaffen zusätzliche Möglichkeiten, die Mandelblüte abseits der klassischen Hotspots zu erleben.

VinoLumino wächst weiter

Auftakt der Pfälzer Mandelwochen ist am Samstag, 21. Februar 2026, die Veranstaltung VinoLumino. Das Lichter- und Genussformat entlang der Weinstraße erfreut sich wachsender Beliebtheit – auch bei den Betrieben: Mit 27 teilnehmenden Locations beteiligen sich elf Betriebe mehr als im Vorjahr an der Veranstaltungsreihe. Weingüter und Vinotheken gestalten den Abend mit besonderen Angeboten, Mandel-Snacks und begleitenden Weinen.

Kulinarik, Natur und Information aus einer Hand

Während der gesamten Mandelwochen bieten zahlreiche Restaurants spezielle Mandel-Menüs, ergänzt durch regionale Weine. Über den Mandelblüten-Ticker, den Newsletter sowie die Social-Media-Kanäle der Pfalz erhalten Gäste regelmäßig aktuelle Informationen zum Blütenstand und zu Veranstaltungen.

Passend dazu warten in den Tourist-Informationen entlang der Deutschen Weinstraße exklusive Souvenirs rund um die rosa Blütenpracht: von nachhaltig produzierter Mandelblütenseife über neue Mandelblüten-Holzmagnete bis hin zu den beliebten Mandelblüten-Schoppengläsern – perfekte Erinnerungsstücke, um das Mandelblütenwunder mit nach Hause zu nehmen.

Der rund 100 Kilometer lange Pfälzer Mandelpfad lädt auf sieben Etappen zu Wanderungen durch die blühende Landschaft ein. Kürzere Rundwege und gut erreichbare Strecken machen die Mandelblüte auch für Tagesgäste attraktiv. Eine klimafreundliche Anreise mit Bus und Bahn ist in vielen Orten problemlos möglich.

„Wir freuen uns sehr über das wachsende Interesse unserer Pfälzer Akteure. Mit neuen Pflanzungen, einer steigenden Beteiligung an Veranstaltungen sowie einem vielfältigen Genuss- und Naturangebot zeigen die Pfälzer Mandelwochen 2026 eindrucksvoll, wie Frühlingserlebnis, regionale Wertschöpfung und touristische Attraktivität erfolgreich miteinander verbunden werden können“, sagt Eva Rothhaar, Projektmanagerin Kulinarik und Wein beim Pfalz Touristik e.V.

Weitere Informationen

Alle Details zu den Veranstaltungen, Mandel-Menüs, Wanderungen, Radtouren, Übernachtungsangeboten und dem Mandelblüten-Ticker finden Sie auf der offiziellen Webseite www.mandelbluete-pfalz.de sowie in den Tourist Informationen entlang der Deutschen Weinstraße.