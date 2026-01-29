  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Weinheim – Trickdieb erbeutet Bargeld – Zeugenaufruf

17Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag sprach ein bislang unbekannter Mann einen 78-Jährigen in der Bahnhofstraße auf Höhe der Ehretstraße an, um nach Wechselgeld zu bitten. Dem Tatverdächtigen gelang der Diebstahl von einem hohen Bargeldbetrag. Der 78-jährige Mann parkte sein Auto gegen 11:00 Uhr am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße. Hier wurde er von der unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt. Der Mann bat zunächst darum, eine 2-Euro-Münze in zwei einzelne 1-Euro-Münzen zu wechseln. Daraufhin schaute der hilfsbereite Senior in seinem Portemonnaie nach und verneinte dies zunächst. Der Tatverdächtige unterbreitete dem 78-Jährigen ein Angebot: Er könne ihm auch drei 2-Euro-Münzen geben, wenn der Senior eine 1-Euro-Münze sowie einen 5-Euro-Schein hätte. Um den Senior abzulenken, drückte der Unbekannte auf seinen Autoschlüssel und die Kofferraumklappe öffnete sich. Dieses Ablenkungsmanöver wurde ersten Ermittlungen zufolge dazu genutzt, dem 78-Jährigen mehrere Hundert Euro Bargeld aus dem Geldscheinfach zu entnehmen. Als er das fehlende Geld einige Zeit später bemerkte, verständigte er die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

– männlich,
– circa 40 bis 50 Jahre alt,
– etwa 180 cm groß,
– rundes, kräftiges Gesicht,
– breite Schultern,
– kräftige Statur,
– kurze, dunkle Haare,
– kein Bart.

Er soll mit einem grauen Stoffmantel bekleidet gewesen sein, der bis zum Boden lang war. Ob die Tat im Zusammenhang mit anderen Diebstahlsdelikten steht und wie genau der Tatverdächtige an das Geld gelangte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Weinheim geführt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Wichtige Tipps, wie Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen können, finden Sie im Folgenden:

– Bleiben Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Menschen
angesprochen werden.

– Auch gutgekleidete und freundliche Menschen können schlechte
Absichten haben.

– Lassen Sie fremde Menschen nicht in Ihr Portemonnaie schauen und
lassen Sie sich schon gar nicht beim Wechseln helfen.

– Händigen Sie niemals ihren Geldbeutel aus und gehen Sie auf
Abstand.

– Wenn Sie dennoch einer fremden Person aus einer Verlegenheit
helfen wollen, bitten Sie sie, genügend Abstand zu halten,
während Sie Ihre Geldbörse in den Händen halten.

– Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel
bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechsels, wie z.B. in
einem nahegelegenen Geschäft oder einem Kreditinstitut.

– Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen der Polizei.

Zeigen Sie „Mut zur Unhöflichkeit“ und lehnen Sie die Bitte von fremden Menschen ab, wenn sie Ihnen verdächtig vorkommt.

Quelle
Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026, 14:28

